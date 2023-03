L'acció de neteja ambiental que ha fet aquest març l'escola Sant Salvador de Cercs ha recollit 304,5 quilos d'escombraries a l'entorn de la població. Alumnes i mestres van participar en una jornada festiva per celebrar el Dia Mundial de la Vida Silvestre.

La finalitat de l'acte va ser conscienciar sobre la importància de cuidar l'entorn i no deixar brossa on no toca. L'alumnat es va distribuir per diferents zones del municipi per recollir escombraries que anaven agrupant en diversos punts de recollida. Es van arreplegar tot tipus de deixalles: rodes de cotxe, llaunes, ampolles de vidre, sabates, roba, joguines velles, draps, burilles, mobles vells… fins i tot una paperera metàl·lica d’un altre municipi.

Un cop es van tenir totes les bosses plenes a la plaça Primer Comte de Fígols, de Sant Jordi de Cercs, es va fer la pesada de deixalles, que va superar els 300 quilos. Aquesta xifra elevada va servir per reflexionar sobre el fet que hi hagi tanta brutícia a terra, i la conclusió va ser "l'incivisme".

La directora del centre, Cristina Grant, ha fet un bon balanç de la jornada: "va ser molt positiva per a tots, i vam fer bona feina durant una jornada molt lúdica". Ha volgut agrair la col·laboració de famílies, AFA, Ajuntament i Protecció Civil de Cercs, "per facilitar-nos les tasques de l'activitat".