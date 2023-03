Una de les novetats de la Fira de Sant Josep de Gironella d’enguany és la creació d’un espai d’exposició a l’avinguda Catalunya amb vehicles dels gironellencs i gironellenques amb carrera al món del motor. Grau Franch, Sara Sànchez, Roger Ballús, Franc Serra, Ariadna Segura, Kevin Colomé i Pep Ribera seran a la mostra amb els seus vehicles per haver fet història en la seva disciplina.

El regidor de Promoció Econòmica de la vila, Santi Felius, expressa que l’objectiu és que "els i les referents del motor del municipi tingui el seu lloc a la fira", però a l’hora mantenir el lligam d’aquesta amb el motor.

A més, a l’avinguda també s’exposarà diumenge el cotxe de l’equip de ral·lis VisitGironella, que s’ha proclamat campió de rallysprint de Catalunya. En aquest sentit, es presentarà el nou cotxe amb què Dani Rabaneda i Manel Fernández Sosa competiran la temporada que ve.

A banda, hi haurà una exposició de nanocotxes de moda durant la postguerra, als anys 40. El mateix diumenge al matí, a les 10, l’associació Foc als pedals farà una exhibició de Bike Trial a la plaça de l’Estació.

A la plaça Pi i Maragall de la localitat també se celebrarà, com cada any, la concentració de clàssics i vehicles d’interès esportiu, organitzada per l’Escuderia Gironella. La Fira de Sant Josep es dividirà, segons Santi Felius, en dues zones. La que hi haurà dedicada a les parades d’artesans, comerciants, gastronomia i entitats, i la dedicada al motor que inclourà una trentena de vehicles nous de concessionaris de proximitat, però també les noves propostes.

El regidor Santi Felius destaca la gran afició al motor que hi ha a la localitat berguedana i prediu una molt bona acollida de les novetats. "És un dels interessos esportius amb més seguidors a la vila, per això creiem que les noves activitats al voltant del món del motor seran molt benvingudes", afirma Felius.

L’objectiu de l’Ajuntament de Gironella és continuar donant un paper cabdal al motor, tot i la situació dels concessionaris del sector i l’aposta pel comerç local a la fira.