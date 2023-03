El periodista berguedà de TV3, Manel Alías, ha rebut la distinció de Periodista de l'Any, en els Premis Batec que atorga la Demarcació de la Catalunya central del Col·legi de Periodistes de Catalunya. En la mateixa gala de lliurament de guardons també s'ha distingit la periodista manresana Pilar Goñi (Radio Manresa i Canal Taronja) amb el Premi Trajectòria i l'agència B-Comunicació (Berga) amb el Premi a la Iniciativa periodística local. Els periodistes i col·legiats de la Catalunya Central també atorguen un guardó a aquells que fan la feina informativa més fàcil, Premi Plata, que ha recaigut en Josep Guitart, coordinador d'Unió de Pagesos al Bages, i un altre per als que la fan més complicada, el Premi Plàtan, que aquest any ha recaigut en el bisbat de Solsona, per la tasca comunicativa que va fer en la gestió de la crisi originada pel Cas Novell. Per primera vegada, els premis sortien de Manresa i la primera ciutat en rebre'ls fora de la capital del Bages ha estat Berga, com ha recordat la presidenta de la Demarcació, Mar Martí vol explicar la centralitat de les comarques centrals. Martí també que també ha explicat el nou impuls dels reconeixements i el canvi de nom, de premis POlata i Plàtan a premis Batec. La sala del Casino de Berga on s'ha fet l'acte s'ha omplert de públic.

L'acte, a part del lliurament de premis, va tenir una primera part amb una conversa entre el periodista Manel Alías i el degà dels periodistes, l'igualadí i cap d'Informatius de RAC1, Joan Maria Morros. Alías i Morros van mantenir una entrevista sobre la situació del conflicte entre Rússia i Ucraïna i sobre el paper dels periodistes. Alías va defensar el caràcter més social de la feina comunicativa i va defensar que "la feina dels periodistes l'havíem d'haver fet abans de l'inici del conflicte", per contribuir a evitar-lo, perquè "ara expliquem una guerra". Alías veu que serà una guerra llarga, "perquè les guerres s'acaben quan n'hi ha un que guanya clarament" i veu que, en aquests moments, hi ha "una situació d'empat". No creu que les mesures d'aquest divendres del Tribunal Penal internacional ordenant la detenció de Putin per crims de guerra faci variar en res el conflicte. Alías va anunciar que, ara per ara, no té cap intenció de tornar a Rússia ni a Ucraïna i que està duent a terme un podcast "Parem l'Antena", a Catalunya Ràdio, i va anuciar per a la propera tardor l'emissió d'un programa de documentals (una sèrie de 6 capítols) que girarant a l'entorn d'un forense, que parlarà de vida a partir d'alguns dels cossos que ha hagut d'analitzar.

I després de la conversa, Alías va recollir el guardó, un premi que ha recollit amb especial il·lusió perquè el premiava la professió, el rebia a la seva ciutat, tenia una record confeccionat amb una gran dosi d'esperit social (els guardons els ha elaborat el Grup Horitzó) i perquè li donin impuls per continuar amb la feina. Jugant amb el nom "Batec" dels premis, Alías ha promès "que us portaré al cor". El periodista berguedà ha mostrat un compromís ferm amb "el periodisme honest i de qualitat".

A l'estrada del Casino, s'ha anat succeint els lliuraments, en una gala que han presentat el berguedà Marc Canturri i la igualadina Xènia Castillo. El premi Trajectòria l'ha recollit una dona de ràdio, manresana, Pilar Goñi, que en la seva dilatada carrera professional ha hagut d'adaptar-se tant als mitjans escrits (Freqüència) com al plató de televisió a Canal Taronja. Goñi, que fa 45 anys que treballa darrere el micro, ha recordat en rebre el guardó que "el món de la ràdio, quan vaig començar, em va semblar màgic" i "aquell món em va atrapar". Ha fet un agraïment conjunt als pares i a la seva parella, als companys de viatge a les ones, a les persones que ha tingut com a col·laboradors i als tertulians que té en el seus programes, i ha assegurat que "seguiré bategant mols anys amb els mitjans de comunicació".

El tercer dels premis que s'han lliurat ha estat el de la Iniciativa Local, que s'ha endut l'empresa berguedana B-Comunicació, formada pels periodistes Dolors Clotet, Dani Perona i Oriol Trasserra. Clotet ha adreçat unes paraules assistents recordant que les institucions han de confiar la comunicació en els professionals, perquè és garantia d'èxit, segons la periodista berguedana. I ironitzant sobre el naixement de l'empresa de comunicació ha afirmat que "tot això ho hem fet perquè no sabíem que era impossible". B-Comunicació ofereix els seus serveis a empreses de comunicació i a institucions, fonamentalment a la comarca del Berguedà.

Josep Guitart, d'UP, va rebre el premi Plata, pel bon tracte que ofereix als mitjans, que ha assegurat que "no seria possible defensar la pagesia i el país si no s'informa, i cal que es faci amb rigor i bé". I els representants del bisbat de Solsona van declinar recollir el premi Plàtan, que consisteix, justament amb un bon grapat de plàtans que es donen com a premi, fent més dolça la crítica.

Van intervenir en els parlaments el degà Joan Maria Morros, que ha recordat que la institució aplega 4.200 periodistes i és el referent per al país. Ha reclamat el paper d'aglutinador i representant del sector i també algunes de les lluites que el grup té en marxa, com la defensa d'un periodisme fet dins del criteris del Codi Deontològic, la lluita contra la precarietat laboral del sector i el treball contra l'assetjament a les periodistes.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha destacat "la bona representació de periodistes i mitjans" en una comarca de 40.000 habitants i ha desitjat que "per molts anys pugui batejar el periodisme de la Catalunya central". Ivan Sànchez, alcalde de Berga, ha tancat els premis. Ha recordat als assistents que havia estudiat comunicació audiovisual a la UVIC tot i que després la política l'ha portat a l'alcaldia de capital berguedana, i ha assegurat defensant el col·lectiu de comunicadors que "els periodistes sou imprescindibles".