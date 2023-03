Puig-reig ha dit aquest dissabte l’últim adéu a Pere Picado Rodríguez, molt conegut al poble per la seva vinculació en diverses entitats i per la seva trajectòria política com a regidor municipal durant prop de 15 anys. Picado va morir el passat dimecres a l’edat de 65 anys.

Nascut a Cubo de Don Sancho, va arribar al Berguedà de ben petit. El 1994 es va graduar com a enginyer tècnic en l’especialitat de tèxtil a l’Escola Superior d’Enginyeries industrials, Aeroespacials i Audiovisual de Terrassa. A Puig-reig va destacar especialment en l’àmbit polítc. S’hi va iniciar el 1995, quan va entrar a formar part del PP, en un mandat en què es va crear un govern unitari de tots els grups que s’havien presentat a les eleccions. Picado formaria part de l’àrea d’hisenda i finances al costat del regidor Socialista Ramon Solà. La seva bona relació faria que en les següents eleccions entrés a formar part d’aquest nou grup polític, i més endavant ho va fer al costat de Saturnino Domínguez, primer amb Progrés del Berguedà i després amb a un grup independent vinculat Iniciativa per Catalunya. Va destacar en diverses tasquest com a regidor de benestar Social i també de Comerç, etapa en què es va activar de nou la Unió de Botiguers i Comerciants i es va crear la fira de sant Marti al Recinte del Pavelló. Picado també va ser un esportista nat, jugava a futbol, i sempre havia col·laborat a Ràdio Puig-reig.