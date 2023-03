Berga homenatjarà l'escriptor Jordi Cussà, que va morir l'11 de juliol del 2021 als 60 anys. L'acte es farà el dissabte 1 d'abril a 2/4 de 7 de la tarda al Pavelló de Suècia de Berga, coincidint amb la presentació d'un llibre de poesia inèdita de Jordi Cussà. Editat per L'Albí, el llibre es titula 'A tres de quatre' i és un recopilatori d'una cinquantena de poemes de tres estrofes de quatre versos. Són dotzets, una fórmula que segueix el patró del sonet però amb dotze versos en comptes de catorze.

L'editor berguedà Jaume Huch, també amic de Cussà, s'ha mostrat satisfet d'aquest recopilatori de l'obra poètica de Jordi Cussà: "El projecte de recuperar els dotzens ja el teníem com a repte abans que morís, però malauradament ell no ha pogut veure l'edició d'aquest llibre que estic convençut que n'estaria molt content".

La traductora Anna Casassas, ha fet la selecció dels 54 poemes de més d'un centenar. Com apunta el filòleg Eloi Bellés a l'epíleg, "es tracta d'una col·lecció de poemes que et connecten amb el goig de llegir, amb la màgia de la paraula". Alguns dels dotzens parlen justament del goig d'escriure i de veure el món a través de la paraula.

Per a Jaume Huch, l'edició de 'A tres de quatre', "és un acte de justícia", ja que "no deixa de ser una anomalia que, com a poeta, sigui encara en bona part inèdit". Jordi Cussà va ser narrador, traductor, poeta, autor i director de teatre. Facetes que Berga, la seva ciutat, recordà l'1 d'abril amb un homenatge "que la ciutat li devia", ha assegurat Jaume Huch. I ha recordat que "Jordi Cussà és el novel·lista més important que ha donat la història de literatura de Berga i del Berguedà, i fins i tot m'atreviria a dir de la Catalunya Central".

En la primera part de l'acte hi intervindran persones que van conèixer i treballar al costat de Jordi Cussà en l'àmbit teatral (Xavi Marginet i Eva Sànchez), com a escriptor i traductor (Matthew Tree i Anna Camps), com a novel·lista i contista (Llorenç Capdevila) i com a narrador (Jordi Estrada). A més, el músic i amic de Cussà Xavier Guitó interpretarà la peça escrita per ell 'Vals per a Jordi Cussà'.

La segona part de l'acte serà la presentació del llibre de poesia 'A tres de quatre', a càrrec d'Eloi Bellés i Jaume Huch.

I la tercera part, serà un recital de poemes de Jordi Cussà, amb l'acompanyament musical de Xavi Guitó. El músic ha recordat la seva relació d'amistat amb Jordi Cussà i ha comentat la necessitat "de descobrir les diferents dimensions de l'escriptor".

L'acte l'organitza Edicions de L'Albí, Òmnium Berguedà i l'Ajuntament de Berga. Montserrat Soler, d'Òmnium Berguedà, ha fet referència a la "gran vàlua literària de Jordi Cussà" i a la "conservació de moltes paraules i expressions pròpies del Berguedà". Per la seva riquesa de vocabulari i d'expressions als seus llibres, ha comentat que "seria interessant treballar textos de Cussà als centres educatius del Berguedà". En aquest sentit, la germana de Jordi Cussà i portaveu de la família, ha avançat que "s'està treballant amb els instituts de Berga per incloure obres de l'autor al programa educatiu". D'aquesta manera, es vol donar a conèixer el llegat de Jordi Cussà als joves.

Rosa Maria Cussà ha mostrat, en nom de la família, la satisfacció perquè "es recordi a Jordi Cussà i es continuïn publicant llibres". Ha destacat que la selecció de poemes que ha fet Anna Casassas "és una joia. Ell estaria contentíssim". També ha dit, que tot i que s'ha publicat poca poesia de Jordi Cussà, "ell, n'havia escrit molta, i bona part inspirada en Berga i la seva història, cultura, festes, tradicions i, fins i tot, la seva gent".

Per la seva banda, l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha remarcat que "Cussà és l’escriptor més important que ha parit mai Berga. I era humil perquè va decidir, per sort nostra, viure a Berga". L’alcalde s’ha preguntat "què hauria passat si hagués viscut en una altra ciutat o si hagués tingut una premsa afí que l’hagués impulsat i acompanyat?" Segurament, ha dit "aquest homenatge, no de la ciutat sinó de tot el país, hauria arribat molt abans".

Obra literària de l’autor berguedà

Jordi Cussà Balaguer va sorprendre el públic i la crítica l’any 2000 amb la novel·la 'Cavalls salvatges', recuperada finalment el 2016 per l’Albí. Va publicar també 'La serp' (2001), 'L’Alfil sacrificat' (2003), 'Apocalipsis de butxaca' (2004), 'La novel·la de les ànimes' (2005), Clara i les ombres (2007), 'El noi de Sarajevo' (2010), A' reveure, Espanya' (2010), 'Formentera lady' (2015), 'El trobador Cuadeferro' (2016) i 'El Ciclop' (2017). Cal destacar, encara, els reculls 'Contes d’onada i de tornada' (2009) i 'Contes del Bé i del Mal' (2012). Darrerament, va aparèixer encara 'El primer Emperador i la reina Lluna' (2021), guanyadora dels premis Crítica Serra d’Or i L’Illa dels Llibres i finalista del premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any. I, pòstumament, 'Les muses' (2022).