L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, és el cap de llista de la CUP a les eleccions municipals del 28 de maig. La formació ha anunciat aquest dimarts a la tarda el secret més ben guardat les últimes setmanes: el nom del candidat cupaire a l’alcaldia de Berga. Ho ha fet en una roda de premsa on Ivan Sànchez ha estat acompanyant de les 9 persones que configuraran els deu primers llocs de la llista. L’ordre de la candidatura no l’han avançat encara, ho faran en les properes setmanes.

L’alcalde de Berga ha expressat que se sent “fort i capacitat” per seguir liderant un projecte “continuista”. Ha recordat que la CUP es va estrenar a l’Ajuntament de Berga el 2007, que el 2015 va aconseguir governar la ciutat, que el 2019 va repetir, i que “ara l’objectiu és tornar-hi”. Segons Ivan Sànchez, “hem constatat que la CUP és necessària per seguir transformant la ciutat”.

Segons Sànchez, “Som gent que estimem Berga i estem convençuts que som la millor opció per seguir liderant aquesta ciutat”. Com a objectius, n’ha destacat algun: “Seguir treballant per a l’eradicació total del deute”, i “continuar avançant com a ciutat, ja que no és veritat que haguem hipotecat Berga per reduir el deute, com a vegades se’ns ha dit. Hem seguit invertint en ciutat i fent-ho amb responsabilitat”. En aquest sentit, “un dels reptes és donar un revulsiu al barri vell, i hi estem treballant”.

Escollit per l’assemblea local del partit, Ivan Sànchez encapçalarà per primer cop una llista electoral. Ho fa “orgullós perquè estimo Berga, i perquè les persones que m’acompanyen són les més vàlides que pot tenir aquesta ciutat”.

A les anteriors eleccions, tant les del 2019 com les del 2015, la cap de llista va ser Montse Venturós, que va ser alcaldessa durant sis anys. Venturós va deixar el càrrec el 2021 per una depressió i va agafar el relleu Ivan Sànchez, “amb orgull i amb molta responsabilitat”. Segons ha dit, “aquests dos anys m’avalen i ens avalen per saber que encara que no hi hagi la Montse hi ha un lideratge fort i ferm, i en cas que jo no hi fos, hi hauria un altre lideratge, no en tinc cap dubte”.

L’actual alcalde va assumir el càrrec el 16 de juliol del 2021 i encapçala un equip de govern format per vuit regidors de la CUP i dos d’ERC.

Els deu primers noms de la llista

Als primers deu llocs de la llista hi ha regidors actuals i hi ha cares noves, “que aportaran aire fresc i noves visions”. Els regidors actuals Aleix Serra, Roser Rifà, Isaac Santiago i Guillem Canal continuaran en les deu primeres posicions, on també hi seran Andrea Corominas, metgessa anestesiòloga a l’Hospital de Berga; Mireia Foradada, investigadora postdoctorada en educació i violències masclistes; Rosa Rodríguez, músic, directora de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès; Sara Vima, arquitecta i investigadora a la UPC, on està acabant estudis de doctorat i impartint classes; i Martí Ballús, tècnic de so però treballa com responsable de Recursos Humans en una residència.