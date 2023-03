La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de Biblioteques Municipals, fa una aposta clara per fer arribar la lectura pública a tots els municipis, independentment del nombre d’habitants, i va més enllà del que la llei de biblioteques planteja (biblioteques per a municipis de més de 3.000 habitants). Per això, aquest dissabte, es posa en marxa un nou bibliobús al Berguedà.

Es diu Serra del Cadí i és un vehicle lleuger que donarà servei a pobles on fins ara no arribava la biblioteca mòbil. La voluntat és acabar tenint presència a tots els municipis de menys de 300 habitants del Berguedà i que puguin disposar d'un servei setmanal, quinzenal o sota demanda per adaptar-se a les necessitats de les poblacions. La inauguració del nou bibliobús es farà aquest dissabte, 25 de març, a les 12 del migdia a la plaça de l’Església de Castellar de n’Hug. L’acte estarà encapçalat pel diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles Garcia Cañizares; l’alcalde de Castellar de n’Hug, Salvador Juncà; el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara; un representant de l’Associació de Micropobles; el coordinador de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, Jordi Roca; la gerenta de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Marta Cano; i la directora del Bibliobús Serra del Cadí, Marta Sorribas. Després dels parlaments de les autoritats, es podrà veure l'espectacle d'animació infantil 'La princesa en texans', a càrrec de la companyia Sgratta.