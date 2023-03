El Consell Comarcal del Berguedà té preparat el procés per instal·lar a diferents municipis de la comarca una desena d’aparcabicicletes tancats i 40 punts d’assistència i manteniment tècnic per ajustar o reparar bicicletes de carretera, BTT, gravel o de qualsevol altre tipus. L’ens comarcal consensuarà amb ajuntaments, entitats i sector privat quines són les millors ubicacions.

Amb l’objectiu de continuar en la línia de convertir la comarca en un territori bikefriendly, aquests nous serveis permetran als ciclistes gaudir de més seguretat en l’estacionament de les seves bicicletes i també poder reparar de forma gratuïta possibles avaries amb què es trobin durant les seves rutes pel Berguedà.

El contracte de subministrament dels punts d’assistència i manteniment tècnic s'ha adjudicat a l’empresa Serveis de Maquinària Banyolina SL per un preu de 34.848. Pel que fa al contracte dels aparcabicicletes, s'ha adjudicat a l’empresa L2S 1001 SL per 47.734 euros. El finançament de l’actuació prové del Programa General d’Inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha apuntat que “instal·larem aparca bicicletes i aquests petits tallers mòbils en molts municipis, ja que hem detectat que el món de la bicicleta està triomfant al Berguedà. Estem molt contents i orgullosos de continuar fomentant l’afició per la bici, ja que realment el Berguedà està esdevenint un territori ciclista”.

Per la seva banda, Abel Garcia, conseller d’Esports, afegeix que “estem satisfets per continuar aconseguint fites amb l’objectiu que ens vam marcar de tenir una comarca amigable al món de la bici. Amb aquestes noves instal·lacions prestarem uns serveis de primer ordre a la nostra comarca tant per la gent que viu aquí com per aquells que ens hagin de venir a visitar”.

Els punts d’assistència i manteniment tècnic i mecànic tindran una manxa per poder inflar les rodes, claus hexagonals (tipus Allen) de diverses mides, clau anglesa, descaragolador pla i descaragolador d’estrella (mínim 2 mides de cada) així com diverses palanques de roda per poder extreure la coberta de la roda.

Pel que fa als aparcabicicletes, hi haurà mòduls de 5 i de 10. La mateixa estació tindrà un tancament amb clau que eviti el vandalisme i el robatori. I també es disposarà d’un sistema que permeti ancorar cada bicicleta a l’interior de l’aparcament. La desena d'estacions disposaran, a més, d’almenys dos punts de recàrrega elèctrica per a e-bikes.