L'Ajuntament de Berga, el de Puig-reig i el Consell Comarcal del Berguedà han rebut el Segell Infoparticipa, que avalua la qualitat i la transparència de la comunicació pública local. És una certificació que atorga la UAB com a reconeixement a les bones pràctiques en els webs de les administracions. Amb aquesta marca de qualitat es certifica que el web municipal publica informació necessària en diversos àmbits de les administracions en relació amb el ciutadà. L'Ajuntament de Gironella també va recollir el distintiu.

L’Ajuntament de Berga ha revalidat el Segell Infoparticipa per sisena vegada consecutiva. Es tracta de la 10a edició del projecte impulsat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona que té l’objectiu d’avaluar la informació que es publica als webs de les administracions públiques per promoure la millora de la transparència i la qualitat de la informació que s’ofereix a la ciutadania.

En aquesta ocasió, el consistori berguedà ha obtingut el distintiu corresponent a l’edició de 2022 assolint el 90,38% dels indicadors examinats, el mateix percentatge que l’any anterior. Els requisits per aconseguir el segell és diferent segons el nombre d’habitants dels municipis. De 10.0001 a 50.000 habitants es requereix assolir més del 90% dels indicadors per aconseguir el distintiu de transparència.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Puig-reig també ha revalidat el Segell Infoparticipa. El consistori puig-regenc ha aconseguit una puntuació del 94%, millorant la nota de l'any anterior, que va ser del 85%. L’Ajuntament de Puig-reig ofereix a través del seu web la informació que respon a cinc qüestions que són les que es tenen en compte per a l’obtenció d’aquest distintiu: qui son els representants polítics, com es gestionen els recursos col·lectius, la gestió dels recursos econòmics, les eines de participació ciutadana i la informació que es proporciona sobre la província i la gestió dels seus recursos.

La regidora de Comunicació, Rosa Garcia, que va recollir el distintiu, s’ha mostrat satisfeta que el consistori hagi renovat aquest segell de bones pràctiques i superar la puntuació de l’any passat fent les millores corresponents en els àmbits on era necessari. “Estem contents perquè rebre el segell ens garanteix que els veïns i veïnes de Puig-reig tenen a l’abast la informació referent al seu ajuntament”, ha assegurat.

El Consell Comarcal del Berguedà també ha rebut el Segell Infoparticipa 2022, i revalida així el certificat atorgat per la UAB amb una puntuació del 86%. El segell, que va recollir la consellera comarcal Ariadna Herrada, reconeix la qualitat i la transparència de la comunicació públic local.