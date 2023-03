El Berguedà ha donat una embranzida al turisme gràcies al Pla de Foment Territorial del Turisme. Subvencionat pel departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, s'han atorgat a la comarca ajuts pel valor de 745.415 euros, que ha gestionat el Consell Comarcal del Berguedà i que han contribuït a desenvolupar 20 projectes de 17 municipis, del 2018 a 2022. La inversió total ha estat de 2.046.839 euros, ja que els ajuntaments també han assumit part dels costos, ja sigui amb fons propis o amb altres subvencions.

Els 17 municipis que s'han beneficiat del Pla de Foment Territorial del Turisme són Avià, Castellar de n’Hug, Cercs, Berga, Borredà, Gironella, Puig-reig, La Pobla de Lillet, La Nou, Montmajor, Montclar, Olvan, Saldes, Guardiola, Gósol, Vallcebre i Vilada, entre els anys 2018 i 2022.

En el seu moment, aquests municipis van proposar els projectes turístics i el Consell del Berguedà es va encarregar de presentar una proposta conjunta d’àmbit comarcal per demanar les ajudes a la Generalitat, fer la licitació dels projectes, l’acompanyament i el seguiment. Les actuacions s’han fet per contribuir a promoure el manteniment patrimonial dels municipis i enfortir el model turístic del Berguedà.

Aquestes ajudes s'han destinat a diferents línies d’actuació. En l’àmbit de la creació d’un nou producte turístic, s’han dut a terme les següents actuacions: rehabilitació de la Torre Nova de Cal Pons (Puig-reig), el disseny d’una ruta autoguiada al centre històric de Gironella, la creació de l’itinerari d’anella verda de Berga i el camí dels jornalers d’Olvan a cal Rosal.

Pel que fa a la línia de millora d’un producte turístic ja existent en el vessant del Patrimoni Cultural, s’ha creat una audioguia per seguir la petjada de l’estada del pintor Picasso a Gósol, a Gironella s’han instal·lat llum LED a edificis culturals: Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, l’església de Santa Eulàlia, la Torre de l’església vella, la penya de la plaça de l’Ajuntament, el pont Vell, la Torre del Rellotge, la façana i la plaça de l’Ajuntament. A Gironella també s’ha realitzat la substitució dels antics tancaments de la Torre de l’Amo per uns de nous.

I dins de l’àmbit d’actuacions de senyalització de recursos turístics que fomenten el coneixement del patrimoni cultural, s’ha actuat en millorar l’aparcament del Centre Astronòmic de Saldes, col·locar senyalització i unes cortines opaques enrotllables. A Montclar s’han fet els circuits d’orientació 'Descobriu Montclar'.

Zones habilitades per autocaravanes i vehicles camperitzats

Els ajuts també han permès habilitar 12 punts dotats amb serveis per autocaravanes i vehicles camperitzats. La inversió per fer-ho possible ha estat de 125.000 euros. Aquests punts es troben als municipis de Castellar de n’Hug, La Pobla de Lillet, Bagà, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Cercs, Fígols, Borredà, Vilada, Gironella, Puig-reig i Montmajor.

Altres actuacions han estat el condicionament per reobrir la mina de petroli de Riutort a Guardiola, l’arranjament del parc de l’Escorxador de la Pobla de Lillet, l’adequació del Museu d’Art del Bolet de Montmajor, intervencions patrimonials a Coll de Pradell a Vallcebre, millores al voltant de la Ruta Picasso a Gósol.