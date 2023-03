Amb l’objectiu de millorar l’experiència del públic familiar, el Museu de la Colònia Vidal, el Museu de les Mines de Cercs i el Museu del Ciment de Castellar de n’Hug estrenaran aquesta Setmana Santa un nou espai de joc. Es tracta de la Pissarra Juganera, un suport gran i rígid que incorpora dibuixos fets pel dissenyador berguedà Salvador Vinyes, que permeten explicar les característiques de cadascun dels tres espais berguedans.

La pissarra de joc s’ha creat basant-se en un mapa de cadascun dels tres espais amb tots els elements essencials i necessaris perquè els infants coneguin, de forma didàctica, allò que plasmen els museus i el seu entorn (com es vivia i treballava, quins eren els personatges clau o els elements de l’època). Al nou plafó o pissarra s’hi poden enganxar imans, escriure i dibuixar. La pissarra de cada museu planteja cinc jocs (sopes de lletres, sudokus, buscar personatges amagats, col·locar imans en llocs determinats...).

S’ha apostat per nous recursos per millorar els serveis i atraure més visitants. Aquest és el repte de la iniciativa promoguda pels tres museus i per l’Agència de Desenvolupament, que ja es va començar a gestar abans de la covid però que va quedar aparcada per la pandèmia.

El nou espai interactiu que farà més atractiva la visita als museus és una realitat gràcies a la Pissarra Juganera, un projecte que ha costat 15.000 euros i que ha finançat la Diputació de Barcelona.

Segons el president de l’Agència de Desenvolupament, Lluís Vall, «als museus hi ha elements que queden fora de l’abast dels més petits, i mitjançant el joc despertem el seu interès per conèixer i aprendre».

Karina Behar, tècnica de Turisme, ha destacat que la Pissarra Juganera «millorarà l’oferta per a les famílies que visiten museus amb nens i nenes». Un element que si funciona, no es descarta ampliar a altres recursos turístics del Berguedà.

L’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha dit que és un valor afegit per millorar l’experiència als museus i «conèixer cultura, història i patrimoni».