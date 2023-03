L’Ajuntament de Gironella ha posat en marxa una pantalla informativa a l’Avinguda Catalunya que s’utilitzarà per reforçar la informació d’interès municipal i com a punt de publicitat gratuïta per a tots els comerços del municipi.

La pantalla multimèdia, de 55 polzades utilitza tecnologia LED i permet la visualització de text, imatge i vídeos amb so gràcies a l’altaveu incorporat. David Saborido, regidor de Comunicació i Tecnologies de la Informació, explica que més enllà d’oferir informació com ara actes i notícies de l’Ajuntament de Gironella, les entitats i els comerços també hi podran publicar anuncis de forma gratuïta. "Fa unes setmanes vam fer una jornada de formació a les persones que tenen comerços al municipi en la que vam ensenyar com fer dissenys d’anuncis adaptats a la pantalla", ha comentat. Aquest nou punt informatiu complementa les cartelleres informatives municipals i els tòtems públics ubicats a diversos punts del municipi. Segons el regidor, "amb aquesta pantalla podrem facilitar informació d’una forma més ràpida i actualitzada i ens permetrà arribar a una part de la ciutadania que no rep la informació a través de les xarxes socials ni el canal de Whatsapp". L'Ajuntament de Gironella està treballant una proposta per instal·lar punts informatius on es pugui trobar informació municipal en paper.