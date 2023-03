L’Ajuntament de Gósol renovarà el Centre Picasso, on s’explica l’estada que va fer-hi el pintor malagueny entre el maig i l’agost de 1906 i que va marcar un punt d’inflexió en la seva obra. A més, s’ha creat un audiovisual i l’anomenada Ruta Picasso amb audioguia per resseguir la petjada de l’artista al poble, i estrena nova imatge gràfica.

El Consell Comarcal del Berguedà ha col·laborat amb el consistori per impulsar el projecte i hi ha destinat 9.800 euros de les ajudes del Pla de Foment del Turisme. L'Ajuntament de Gósol hi aporta la resta de finançament per fer front al cost de l'actuació, que puja a 19.600 euros.

Gósol aposta per la modernització del Centre Picasso. S’ha generat nou material per fer més visible l’estada de Picasso al municipi i poder divulgar-ne la importància en la seva trajectòria artística. En aquest sentit, es crea un nou recorregut tancat per facilitar l’entesa, es fan canvis en la il·luminació, s’introdueixen nous elements, noves zones i distribucions. A més, es repassen parets i sostres de guix, acabats, paviments, pintura i senyalitzacions.

L’objectiu és crear un espai immersiu per comprendre i entendre com Gósol va influir i ajudar a reencaminar la inspiració artística de Picasso. Els colors i tractament de les obres faciliten la comprensió de l’evolució artística de l’artista fent-la gradual gràcies a la llum i dinàmica, ja que introdueixen elements didàctics per totes les edats per comprendre millor els conceptes clau de l’exposició.

La renovació del centre permetrà conduir al visitant per un recorregut tancat per les diferents sales, començant per una primera contextualització mitjançant una sala amb un nou audiovisual, i seguidament dues recreacions històriques d’una rèplica d’una habitació, d’una obra del mateix Picasso i també un menjador ambientat l’any 1904.

També es podrà veure una cronografia dual per situar en el temps i mostrar els punts més significatius tant de la vida de Picasso com de la història del poble de Gósol. Finalment, es conduirà l’espectador per cinc sales mostrant l’evolució artística de Picasso i de la producció d’obres en la seva etapa gosolana fins a la creació de 'Les senyoretes d’Avinyó o l’acabament del retrat de Gertrude Stein.

Ruta Picasso amb audioguia

El Consell Comarcal del Berguedà també ha fet el projecte executiu de la ruta exterior de Picasso per descobrir diferents paratges del municipi: Centre Picasso, barri de la Guàrdia, Coll del cap de la Creu, les Roges, Castell, Carrer Canal, Plaça Major, Cal Tampanada i Ruta dels Segadors. Aquesta ruta permet explicar l’estada del pintor al Berguedà, l’obra que hi va realitzar i el que va representar Gósol en la seva obra posterior. A més, els visitants tindran a disposició una audioguia en català per seguir l’empremta del pintor. A més, s’estrena una nova imatge gràfica del Centre Picasso.

Estrena l’1 d’abril

Aquest dissabte, dia 1 d’abril, es farà l’estrena de les actuacions ja fetes i la presentació de les que es duran a terme. A 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc la presentació de l'audiovisual i també la nova ruta Picasso. A 2/4 de 7, hi haurà tallers per a tothom i un refrigeri. L’acte s’emmarca dins els actes programats amb motiu dels cinquanta anys de la mort del pintor, el 8 d’abril.