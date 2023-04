La Fira de Maig de Berga potencia el sector artesanal amb una setantena de parades d'alimentació i altres productes artesans. Segons la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Berga, Roser Rifà, "aquesta xifra, que gairebé és el doble que l'any passat, ens fa pensar que consolidem aquesta aposta per l'artesania com un dels pilars de la fira".

La mostra multisectorial més important del Berguedà es farà el dissabte 6 i el diumenge 7 de maig (ja fa uns anys que es va establir celebrar-la el cap de setmana després de l'1 de maig). L'escenari serà la plaça Viladomat i el passeig de la Indústria de Berga.

Espectacle del Peyu

La mostra recuperarà enguany tot el seu esplendor després de la covid i tornarà a ser un gran aparador per a empreses, entitats, concessionaris i productors artesans. A més, com és habitual, hi haurà exhibicions esportives, concerts, i com a novetat, un espectacle de gran format al mateix recinte firal

L'aposta és el Peyu amb el 'L'home orquestra', una obra que és una paròdia-homenatge d’aquesta figura pròpia de les festes majors de poble. Properament es posaran a la venda 300 entrades per veure al Peyu dissabte 6 e maig al vespre al capdamunt del passeig de la Indústria de Berga: "Per primer cop portem un reclam cultural potent al mateix espai on es fa la fira, i no pas al teatre. D'aquesta manera no fem moure a la gent", remarca la regidora Roser Rifà.

‘Un tomb per Berga’

De la Fira de Maig d'enguany també en destaca la proposta de poder fer 'Un tomb per Berga' sense sortir del recinte firal. És el tema que s'ha escollit per a la zona d'exposició i permetrà conèixer fets històrics i indrets de la ciutat per mitjà de projeccions, de plafons amb imatges, escrits, i d'altres elements pensats per donar a conèixer trets essencials de Berga, "tant als visitants com als veïns de la ciutat, que per exemple descobrir coses que segur que alguns no saben que havien passat al passeig", comenta la regidora.

Una altra novetat és la ubicació de les exhibicions esportives i de ball, que tornen a l'escenari de la plaça Viladomat on ja s'havien fet històricament. En els últims anys s'han mogut en diferents punts del passeig però, a petició de les entitats involucrades, aquest any es recupera l'espai.

Pel que fa l'exposició de vehicles, hi participaran quatre concessionaris de Berga que ompliran 100 metres lineals de venicles nous. Segons Roser Rifà, "aquest sector fa un esforç important per tenir presència a la fira i és d'agrair".

Les parades i expositors es complementaran amb activitats paral·leles durant tot el cap de setmana. A banda de les exhibicions esportives, hi haurà actuació castellera amb els Castellers de Berga, trobada de cotxes d'època, cercavila amb els gegants de la Font del Ros, espai de jocs a càrrec de la Cia. l'Anònima, atraccions i Fira del Nen i Nena, i oferta de food trucks per a menjar i beure.

Cartell il·lustrat per Salvador Vinyes

El cartell que anuncia la Fira de Maig de Berga del 6 i 7 de maig és un dibuix d'un castell, amb molta gent fent pinya. Aquesta és la declaració d'intencions, segons l'autor: "Entre tots ho hem de fer tots, i un castell dona aquest missatge", apunta el dissenyador berguedà Salvador Vinyes.