El Consell Comarcal del Berguedà, a través d'un ajut de la Diputació, assumirà la meitat del cost de la millora dels accessos a l'Hospital de Berga. L'aportació serà de 75.000 euros per a un projecte que té un import previst d'uns 150.000. L'altra part, 75.000 euros més, la pagarà l'Ajuntament de Berga.

El ple d'aquest dimecres al Consell del Berguedà ha aprovat per unanimitat una modificació pressupostària per incloure aquesta partida als pressupostos del l'ens comarcal. D'aquesta manera es dona resposta a la petició reiterada de l'alcalde de Berga de compartir la despesa de l'obra entre tota la comarca, tenint en compte, segons Ivan Sànchez, que "l'hospital dona servei a tot el Berguedà, l'hem de pagar entre tots".

Amb la decisió del govern del Consell Comarcal (Junts, PSC, Agrupació d'Electors i Bagà Endavant), els alcaldes de la comarca no hauran de destinar recursos dels ajuntaments per a la millora dels accessos a l'Hospital de Berga. Tal com ha argumentat el president del Consell Comarcal, Josep Lara, "Vam demanar un cop de mà a la Diputació i tenim el compromís ferm que rebrem 75.000 euros. Hem fet els deures com a administració comarcal i agraïm a la Diputació la sensibilitat pel territori i per donar-nos aquest ajut extraordinari".

L'equip de govern ho ha aplaudit i l'oposició també. Moisès Masanas, d'ERC, ha agraït tant la petició com la concessió de l'ajuda: "Tot el què sigui millorar l'hospital i els accessos ens beneficia a tots i estem contents". L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, de la CUP, ha remarcat que l'hospital és d'àmbit comarcal "però durant anys hi ha hagut l'anomalia que l'ha sostingut econòmicament l'Ajuntament de Berga", ha dit. Ara, "es fa un pas important", ha remarcat, i s'ha dirigit directament al president Josep Lara per aquest gest, "que t'honra i t'honora", ha apuntat.

Des del govern, Araceli Esquerra, de Junts, ha comentat que "ens hem de felicitat com a comarca i com Consell Comarcal". Patrocini Canal, d'Agrupació d'Electors, s'ha referit a la bona notícia que suposa aquest ajut de la Diputació, "tenint en compte que pels ajuntaments petits hagués suposat un esforç econòmic important haver-ne d'assumir una part". Pep Llamas, de Bagà Endavant, ha lamentat que no siguin una despesa per a un equipament com l'hospital comarcal s'hagi d'assumir des de les administracions locals. Un punt de vista que ha compartit Abel Garcia, del PSC, que també ha destacat la part positiva: "hi ha hagut una administració que ha apostat per tirar endavant un projecte que ens permetrà tenir les urgències ben connectades".

Es tracta d'un projecte que s'ha d'executar en els propers mesos i que ha de permetre tenir un accés adequat al nou edifici de l'hospital, on es traslladaran les urgències un cop estiguin acabades les obres que s'hi estan fent. Les modificacions al vial d'accés són necessàries per facilitar la circulació i el gir dels vehicles d'emergència, garantir l'estabilitat del talús i construir noves escales.

Les intervencions consistirien en eixamplar o adaptar la rotonda d’accés a l’hospital; rebaixar el talús que que hi ha a un cantó del vial que arriba fins al nou edifici, per suavitzar el revolt i millorar la visibilitat; i eliminar la llàgrima que hi ha davant de les futures urgències.