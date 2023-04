Conèixer de prop projectes amb aplicació real de la ciència és un incentiu per als joves que visiten la Fira del Coneixement de Berga. Durant tot aquest dimecres i dijous, el Pavelló de Suècia es converteix en un aparador per promoure i apropar la ciència i la tecnologia. És la 13a edició d'una mostra que organitza l'Exploratori dels Recursos de la Natura, de la UPC.

Els estudiants que aquest dimecres al matí visitaven la fira, mostraven interès per conèixer teràpies contra el càncer, per la intel·ligència artificial, per la revolució de la biologia i la medicina computacional (del mediàtic grup de recerca BIOCOM), pels terratrèmols i les construccions sismoresistents, per la salut visual dels infants, pel disseny de microprocessadors, per la sostenibilitat i per l'estudi de la qualitat de l'aire als edificis.

Hi ha vuit estands amb projectes d'investigació de doctorands que hi estan treballant o que ja l'han dut a terme. Segons ha destacat Dolors Grau, professora de la UPC i directora de l'Exploratori, «tot i que al darrere de cada projecte hi ha equips integrats per professionals, creiem que és molt important que els joves d'últims cursos de màsters i de doctorat, expliquin amb què estan treballen". Ho fan amb passió i demostren als alumnes de 4t d'ESO, Batxillerat i cicles formatius que la investigació els omple molt.

Per exemple, des de l'estand de la facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, de la UPC, expliquen el seu projecte: "Fem proves visuals a escoles per detectar alteracions visuals a nens i nenes a partir de 8 anys i els fem el seguiment fins als 16. També detectem quins tenen risc de patir alguna alteració i fem pautes específiques de prevenció perquè no arriben a desenvolupar-les".

Un altre exemple, el Centre de Recerca d'Arquitectures Avançades de Xarxes de la UPC exposa el disseny d'un microprocessador. "Connectat a una pantalla i un teclat, els estudiants poden veure com un processador pot executar qualsevol cosa i en aquest cas un joc", explicava el professor Ramon Canal.

I un altre exemple, el del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció, de la UPC: "Analitzem la qualitat d'aire i el confort tèrmic en una vintena d'escoles de Catalunya, i les estratègies òptimes per millorar-ho. L'objectiu és assegurar una qualitat de l'aire correcta i minimitzar el consum energètic de l'edifici".

Al llarg d'aquests dos dies, 820 estudiants passaran per la Fira del Coneixement. Són dels centres educatius de Berga i del Berguedà i de fora de la comarca, com per exemple d'Artés, de Manresa, Terrassa, Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona o Badalona, entre d'altres.

El recorregut pels estands es complementa amb una exposició i una visita a la serra de Queralt.

Homenatge a Josep Font

Aquest dimecres al matí s'ha inaugurat la Fira del Coneixement amb la conferència 'Viu una experiència transformadora a la UPC: implica't en cooperació per al desenvolupament', a càrrec de la directora del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC, Gemma Fargas. Aquest any es commemora el diàleg per garantir la pau, "i a la UPC hi ha un equip que ens dediquem a afavorir la igualtat d’oportunitats cooperant a països". Experiències d’aquest tipus "serveixen perquè els joves vegin la universitat no només com un lloc on estudiar sinó també descobrir altres realitats i viure experiències noves, amb la oportunitat de canviar les coses".

En el marc de la conferència s'ha fet un homenatge al professor Josep Font Soldevila, que va morir el juliol passat i que era una de les ànimes de la Fira del Coneixement, com a codirector de l'Exploratori dels Recursos de la Natura. Segons Dolors Grau, "per a ell, aquesta era una de les activitats que més l’omplien, tenir contacte amb els joves i traslladar-los el coneixement".

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha ressaltat la bona trajectòria de la Fira del Coneixement: "Demostra, que a Berga tenim una universitat continua tot l’any que és l’Exploratori, amb la Fira del Coneixement, la Universitat d’Estiu i els Joves Talents. Són iniciatives que porten molts estudiants a Berga, tot i no tenir malauradament cap grau universitari que s’imparteixi el 100% a Berga o al Berguedà". Gràcies a l’Exploratori, ha remarcat, "tenim activitats que aproximen als joves al món món universitari i del coneixement".

A part d'obrir portes per als estudiants, el públic que vulgui visitar la Fira del Coneixement, ho pot fer de les 3 a 2/4 de 6 de la tarda.