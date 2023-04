Junts per Berga va presentar dissabte a la tarda a la plaça de les Fonts una candidatura electoral que el seu líder, Ramon Caballé, va definir com la més transversal possible de la ciutat. Sobre això, el candidat va remarcar que l’equip de treball el formen fins a catorze independents.

En una plaça que va omplir les cadires de l’aforament, Junts va celebrar una presentació curta que en menys de mitja hora va assenyalar els eixos bàsics de la llista electoral. En l’únic parlament de l’acte, Caballé va apuntar que «Junts som els que sempre diem que sí, els que diem que a Berga li calen inversors, els que diem que a Berga li cal el talent dels joves, som els que creiem que a Berga li cal un canvi». En aquest punt l’alcaldable va interpel·lar els assistents i els va dir que «si sou dels que creieu que la ciutat va bé, si sou dels que penseu que Berga ja està en un bo camí, aleshores no som el vostre equip». Ramon Caballé va defensar que té el millor equip per treure la capital berguedana de la situació en què es troba «perquè Junts sempre fitxa els millors candidats, encara que no siguin del partit». Darrere Caballé la llista la segueixen Queralt Sales, Ferran Aymerich, Clara Comellas, Vicenç Vegas, Xavier Francàs, Dolors Rius, Roger Úbeda, Maryam Badoui i Pau Bessa.