Berga Residencial ha complert dos anys i ho ha celebrat amb activitats i jornada de portes obertes. Dissabte passat, usuaris i treballadors del centre van bufar espelmes acompanyats dels visitants que van voler participar de la festa. Hi va haver gimcana preparada per la pròpia gent gran, dinar i ball.

La gerent de Berga Residencial, Sara Malé, ha fet una bona valoració dels dos anys de trajectòria de la residència, ubicada a l'antic Hotel Ciutat de Berga, al passeig de la Indústria. Sara Malé s'ha mostrat satisfeta de l'evolució i del creixement de l'equipament, que ofereix 99 places de residència i 21 de centre de dia.

Actualment l’ocupació és del 85% i hi treballen 47 persones, "per donar un servei integral adaptat a les necessitats de cada usuari". El centre acull usuaris amb qualsevol grau de dependència "per oferir un envelliment de qualitat i actiu, amb l’objectiu de donar vida als anys", apunta Sara Malé.