La Fira de Maig de Berga, la mostra multisectorial més potent del Berguedà, ha arrencat amb força. Aquest dissabte, primer dia de fira, l'assistència de públic està sent bona.

El passeig de la Indústria és un bon aparador per a empreses, entitats, concessionaris de vehicles, expositors artesans i agroalimentaris, i enguany també partits polítics. Tampoc no hi falten les actuacions musicals, exhibicions de dansa i esportives, balls, jocs tradicionals i tallers per als més petits.

Berguedans i visitants han respost a la cita i l'espai firal s'ha omplert ja des del matí públic de totes les edats atrets per l'oferta. Enguany la fira potencia el sector artesanal amb una setantena de parades d'alimentació i altres productes artesans.

També en destaca la proposta 'Un tomb per Berga', sense sortir del recinte firal. Permet conèixer fets històrics i indrets de la ciutat per mitjà de projeccions, amb vídeos del Simonet. La dinamització va a càrrec de Ramon Gassó, Toni Gol i Francesc Bonet, que imprimeix in situ un diari de la fira per als visitants.