L’Ajuntament de Berga i la comunitat educativa de catorze centres escolars de la ciutat i la comarca han reimpulsat el Mercat de Cooperatives Escolars que te com a finalitat promoure l’emprenedoria entre l’alumnat de primària.

El Mercat de Cooperatives tindrà aquest dissabte un espai propi a la plaça Viladomat del mercat setmanal de Berga amb la participació de les cinc escoles de Berga, l’escola de Casserres, una escola de Gironella, l’escola de Guardiola de Berguedà i l’escola de Borredà i Vilada. En les parades s’hi podrà trobar articles que els alumnes han dissenyat, fet i inclòs en una trajectòria empresarial sota el format de cooperativa a fi efecte de conèixer com funciona al món real. Així, els alumnes completen tot el procés fins al client final: «primer es fa la constitució i redacció dels estatuts de les cooperatives, després es consensua els productes que es desenvoluparan per procedir finalment a la seva fabricació i venda i finalment l’alumnat també elabora material de difusió com per exemple cartells o fulletons per donar a conèixer la celebració del mercat», segons han exposat els seus responsables.

La tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Berga, Anna Freixa, ha explicat que el projecte «s’adequa a les competències bàsiques que es treballen a primària i les relacions socials que estan començant a establir els infants». Una part dels diners recaptats de la venda de productes es destinaran a entitats socials.