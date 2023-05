La candidatura d’ERC de Berga ha tirat de contactes aquest dissabte i ha exposat els seus projectes en matèria de salut amb el candidat a l’alcaldia, Moisès Masanas, i el conseller del ram, Manel Balcells. L’acte, celebrat al local d’ERC del carrer Major per evitar la pluja, es va fer sota el lema «Cuidar-se a Berga».

El conseller va apuntar que la salut és clau per a la població perquè, «si no, es para tot». Davant d’aquest fet, va apuntar que la salut s’ha de plantejar no tan sols des del punt de vista dels equipaments i l’assistència, sinó que, principalment, com una manera de viure sense malalties. Pel que fa als equipaments, Balcells va assenyalar l’Ajuntament com a responsable que les obres d’urgències no s’hagin acabat perquè el consistori «no ha fet la feina» amb les obres d’accés. En el vessant assistencial, el conseller va admetre que «a la Catalunya central l’assistència és millorable, i això és responsabilitat nostra; ho resoldrem des de la proximitat». Per millorar els serveis mèdics, va apuntar Balcells, els ajuntaments són clau perquè són els que poden fomentar la vida en salut entre els veïns, que, al final, serà una política preventiva en matèria de salut. En aquesta línia, va emfatitzar que també és l’Ajuntament qui pot fomentar la socialització, la qual és també una de les claus d’una salut física bona. I en aquesta doble política del departament i els ajuntaments «la coordinació serà fonamental, perquè no tot el que té a veure amb la salut depèn del departament, sinó d’una societat més sana, socialitzada i solidària, que hem de promoure amb l’ajuda dels ajuntaments».

En el seu torn d’intervenció, el candidat a l’alcaldia de Berga va remarcar que «no anem a les eleccions amb un programa ple de demagògia, sinó amb un model de ciutat; i per això a l’alt Berguedà fem activitats per a la gent gran... el que hem de fer ara a Berga és superar aquesta semidepresió que té la ciutat. Masanas va remarcar també la necessitat, i el compromís, de treballar en xarxa amb tots els agents de salut i les entitats sociosanitàries. El candidat va apostar per una Berga cohesionada, que es doni a conèixer al món, empoderada i sostenible.

Després de les intervencions dels dos polítics es va obrir un torn d’intervencions del públic assistent. Amb les preguntes i les respostes del conseller es va establir un ambient de cordialitat, fins i tot de broma, amb algunes de les aportacions. Entre les persones que van parlar hi havia una anestesista de l’hospital de Berga que, alhora, és membre de la llista electoral de la CUP. El conseller la coneixia tant pel vessant professional com pel polític i van establir una conversa amistosa amb el rerefons del pacte que mantenen els dos partits a l’Ajuntament. En aquesta fase de l’acte, Manel Balcells va apuntar que el departament està en fase de millorar les prestacions que dona als professionals a fi i efecte d’optimitzar els recursos de la sanitat pública.

En l’acte també hi va participar la diputada Alba Camps, la qual va remarcar la necessitat que els municipis adoptin una «manera republicana» de governar els pobles i ciutats, per exemple, amb l’urbanisme feminista. Amb aquest urbanisme s’ha de possibilitar ciutats amb voreres amples i carrers il·luminats que permetin també les dones viure i actuar en plena llibertat.