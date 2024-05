Donen l’alta a la dona atropellada dimarts al carrer Granollers de Manresa

La dona de 56 anys que aquest dimarts va patir un atropellament al carrer Granollers de Manresa ha estat donada d’alta després d’ingressar a l’Hospital de Sant Joan de Déu. L’afectada havia quedat ferida greu en ser envestida per un turisme conduït per un noi de 19 anys que va fugir del lloc dels fets, però, al cap de pocs minuts, quan ja hi estaven actuant els serveis d’emergències, va tornar. La Policia Local el va sotmetre a la prova d’alcoholèmia i estupefaents i va donar negatiu en els dos resultats. Se l’investiga per un delicte contra la seguretat en el trànsit.

En l’atropellament també va resultar implicat un gos que anava amb la dona i que va sortir disparat a causa del xoc amb el vehicle. La Policia Local va informar que un familiar se’n va fer càrrec en el moment que van traslladar la dona a l’hospital en estat greu. A petició d’aquest diari, la policia afegeix que desconeix l'estat de l'animal.