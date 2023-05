El Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Berga redoblen la seva aposta per fer la Patum més accessible per a tothom. Aquest Corpus, s’aplicaran mesures d’accessibilitat auditiva per apropar la festa a persones amb diversitat funcional i eliminar barreres auditives.

La col·laboració de les dues administracions farà possible per primera vegada que la retransmissió de La Patum de La Llar que faci Televisió del Berguedà incorpori un intèrpret de llengua dels signes. D’aquesta manera les persones sordes podran llegir els comentaris de la celebració. Enguany, s’escau els cinquanta anys de la Patum d’aquest centre d’educació especial motiu pel qual se celebrarà a la plaça de Sant Pere.

La segona acció es farà al concert de Patum del Memorial Ricard Cuadra. Les persones sordes o amb baixa audició que porten audiòfon o implant coclear podran gaudir de les músiques de la festa, a través d’un aparell anomenat bucle magnètic i també de motxilles vibratòries. Les motxilles es connecten a un sistema de transmissió d’àudio i vibren al ritme de la música permetent a la persona experimentar-la d’una manera més tangible i sensorial. Pel que fa al bucle magnètic fa arribar el so directament a l’implant coclear o a l’audiòfon (en posició T) de la persona eliminant el soroll ambient millorant així l’escolta.

El Consell Comarcal del Berguedà s’ha dotat de 5 bucles magnètics i 5 motxilles vibratòries per utilitzar-les aquesta Patum. Les persones que hi estiguin interessades s’han de posar en contacte a través del correu electrònic amb l’Oficina d’Inclusió Comarcal: rgenoves@ccbergueda.cat o a través del telèfon 616 027 535. El termini per demanar les motxilles i bucles disponibles pel concert Memorial Ricard Cuadra, finalitza el dijous, 1 de juny. Si hi ha més demandes que disponibilitat, es farà un sorteig per assignar els recursos disponibles.

Una tasca continuada

L’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà fa anys que treballen per tal que La Patum sigui una festa accessible i que persones amb diversitat funcional en puguin gaudir com la resta.

Des del 2008 s’habilita un espai a la plaça de Sant Pere de Berga reservat per a persones amb mobilitat reduïda i altres diversitats. D’aquesta manera poden gaudir de la celebració en directe. Enguany es treballa perquè aquest empostissat el puguin utilitzar entitats d’infants amb altres diversitats també durant La Patum infantil.

D'altra banda, es van implementar mesures per arribar a persones amb diversitat funcional visual i es va començar a fer el programa de mà de la festa en braille.

Des del 2022 es va incorporar una mesura per acostar el programa de mà de les festes de la Patum a persones amb baixa visió i es va fer un programa amb lletra gran i contrastada amb el fons. D’aquesta manera es facilita la lectura del programa per aquest col·lectiu perquè s’informin de tots els actes que hi ha durant la festa de La Patum.

Aquest 2023 s’ha ampliat el nombre d’exemplars del programa accessible, se n’ha fet 50 en braille i 100 amb lletra gran i les persones interessades els poden recollir a l’Ajuntament de Berga (Oficina d’Atenció Ciutadana) o a l’Oficina de Turisme del carrer dels Àngels de Berga.