Moisès Masanas, cap de llista d’ERC de Berga: «Cal potenciar el sector econòmic de Berga, que ha perdut pes»

D’alcalde de Saldes a alcaldable de Berga. Moisès Masanas és el candidat d’ERC a la capital del Berguedà. Té 57 anys, està jubilat i viu entre Berga i Saldes. Enginyer tècnic industrial de professió, va treballar a Carbons Pedraforca del 1986 al 2008, i a Montajes Rus del 2008 fins al 2020. Moisès Masanas ha agafat el relleu a Ramon Camps.

‘L’oportunitat de créixer’ és el seu eslògan de campanya. Com ha de créixer Berga?

Ha de créixer, i no només en nombre d’habitants i de forma descontrolada; l’aposta d’ERC és una Berga cohesionada, emprenedora i sostenible.

Quines mancances té Berga?

Són evidents. Berga necessita potenciar el seus valors econòmics, i no només el turisme sinó sobretot el sector comercial i industrial, que ha perdut pes. Aquesta recuperació passa per renovar el polígon de la Valldan, que té moltes possibilitats, i per liderar, des de Berga, la creació del polígon comarcal d‘Olvan.

Fomentar l’economia seria un dels eixos principals per ERC?

Si avancem podem també recuperar molt habitatge buit per a joves que es quedin a treballar a Berga i famílies de fora. A més, això servirà per seguir amb la política de rehabilitar i donar vida al barri vell, que amb això estem d’acord amb la CUP.

Pel que diu, discrepen amb altres punts, tot i governar en coalició a l’Ajuntament?

En el fet que no només hem de pensar amb el creixement al rovell de l’ou de la ciutat sinó que des d’ERC també apostem per desenvolupar zones que estan encallades des de fa anys, com ara la urbanització dels Pedregals i la del Torrent de Santa Eulàlia.

Quins altres projectes són clau per a Berga?

Per als grans projectes de ciutat s’han de prendre decisions valentes. Quan es va començar a parlar de l’estació de busos a Berga també se’n va començar a parlar a Olot. Allà es va construir el 2008, a Berga el 2023 encara no la tenim.

S’ha posat fil a l’agulla per a l’estació de busos al sud de la Rasa dels Molins, en un espai no exempt de veus en contra. Què hi diu ERC?

Si no hi ha un estudi que desaconselli de forma taxativa fer l’estació al sud de la Rasa dels Molins s’ha de fer en aquest indret. S’ha de tirar endavant el projecte que està en curs. I el què cal és no deixar enquistar projectes, els que tinguem clars s’han d’anar executant, tot i que n’hi haurà d’altres que seran més complexes.

Quins seran més complexes?

Endreçar tota la zona del barri vell i treure rendiment dels equipaments que hi ha. En aquest sentit, cal resoldre què fer al Mercat Municipal, a Sant Francesc, apostar per la Casa de la Patum a l’Ateneu... tenim potencial al voltant del barri vell que ha de permetre desenvolupar la zona, i cal fer-ho buscant consens per evitar que si canvia el color de l’ajuntament cada quatre anys no es repensi de nou.

Per exemple, quina actuació proposenper a Sant Francesc?

L’Ajuntament té la cessió de l’edifici, i per tant s’ha de ser curós a l’hora de fer inversions a un edifici que no és de propietat. En aquest cas, tot i que valoraríem i escoltaríem tots les opinions, pensem que destinar-ho a entitats li trauria la potencialitat que l’equipament té per a grans esdeveniments.

I més enllà dels equipaments de la zona del barri vell?

És clau desencallar el tema d’Inberga Tur, societat concessionària de l’hotel Berga Park i de l’hostatgeria i l’ascensor de Queralt. Queralt té molt potencial i és bon recurs turístic. I a l’hotel Berga Park potser s’hauran de prendre decisions valentes.

Quines?

Si no hi ha un gran hotel que funcioni a Berga potser és perquè no és necessari. Replantegem-ho. Per exemple, si tenim la Fundació la Llar que està buscant un equipament, per què no en aquest edifici municipal? És una alternativa que posarem sobre la taula quan es desencalli el tema d’Inberga Tur.

Quina valoració en fa del govern de la CUP, amb acord amb ERCels últims dos anys i mig?

Han estat 8 anys dedicats molt a tornar crèdit i no tot el què tocaria a manteniment de la ciutat. Però des que som al govern estem contents perquè hem incidit en moltes coses: s’ha fet bona inversió en educació, s’han endreçat temes interns i s’han aprovat uns pressupostos expansius, entre d’altres.

Com es presenta el 28-M?

Tenim un programa sòlid i dibuixem un model de ciutat que Berga necessita, amb un bon model educatiu, sanitari i amb transports i infraestructures adients i sostenibles. Creiem que farem un bon resultat electoral. Serem decisius per governar i això serà molt bo per Berga. ERC tenim experiència, sabem què s’ha de fer i com s’ha de fer, ho hem demostrat.