El Berguedà ha posat en marxa el centre SPOTT Berguedà. Es tracta d'un servei d’atenció als joves d'entre 12 i 18 anys amb problemes de consum de substàncies i d’addiccions a les pantalles. El servei d’SPOTT s’oferirà cada setmana els dijous a l’Oficina Jove del Berguedà, ubicada al carrer Pere III número 5 de Berga. Tot i que aquesta serà la seva ubicació principal, es deixa oberta la possibilitat de descentralitzar el servei sota demandes concretes a altres punts de la comarca. L’horari d’atenció serà els dijous de 10.00h a 14.00h i cada quinze dies s’ampliarà també en horari de tarda, de 15.00h a 17.00h.

El conseller de Joventut, Abel Garcia, ha explicat que “amb l’estrena d’aquest nou servei, la comarca del Berguedà fa un pas endavant en l’atenció terapèutica a adolescents i joves que tenen problemes amb les addiccions. Estem molt satisfets d’aquesta obertura, ja que serà un servei de referència per als adolescents i les seves famílies, que tindran un acompanyament professional per ajudar-los a superar els seus problemes”. També ha apuntat que “els nostres joves són una prioritat i hem de tenir molta cura per acompanyar-los al màxim en el seu creixement personal. Les addiccions a les drogues o a les pantalles són una dificultat i un obstacle amb la que molts d’ells es topen, i per aquest motiu ens sentim orgullosos de presentar aquest servei que els atendrà de manera curosa i personalitzada”.

L’atenció del nou servei per als joves de la comarca anirà a càrrec de dos professionals, una psicòloga clínica i un treballador social. A més de tractar addiccions en drogues i usos problemàtics de pantalles, el servei també servirà per atendre i assessorar els familiars i professionals que així ho desitgin.

Els usuaris que s'atendran seran derivats des dels serveis socials bàsics dels municipis del Berguedà, centralitzant les derivacions a través del Servei d’Acompanyament Jove del Consell Comarcal. El Centre SPOTT de Berga és el quart punt d’atenció descentralitzat que la Diputació ha obert a la província de Barcelona.

La resta de seus descentralitzades: al Vallès Oriental, l’Anoia i Osona

El Centre SPOTT compta amb tres seus descentralitzades més. La del Vallès Oriental va obrir el maig de 2018 i ha atès 116 persones (89 homes i 27 dones). La majoria, un total de 81, tenien problemes de consum de drogues. La resta (35), han rebut atenció per l’ús abusiu de les pantalles.

El segon centre descentralitzat es va posar en marxa a l’Anoia el març de 2019, on s’han atès 40 persones. També en aquest cas, el gruix de les persones ateses han estat homes, un total de 36, per 4 dones. Un 69% d’atencions van ser per consum problemàtic de drogues i un 30% per un ús problemàtic de les pantalles.

Per últim, el Centre SPOTT Osona va obrir les portes el novembre de 2021. Des de llavors, ha donat servei a 15 persones, un 73% d’homes i un 26% dones. D’aquests casos, 11 han estat per consum de drogues i 4 per addicció a les pantalles.

Més de 200 persones ateses al llarg de 2022

El Centre SPOTT de Barcelona i les seus descentralitzades van atendre 207 persones durant l’any passat. Un 78% eren homes i un 22% dones. D’aquests casos, 144 tenien relació amb el consum de drogues i 63 amb l’ús problemàtic de les pantalles.

Des de començament d'aquest any s’han atès 109 persones. Dues de cada tres tenien relació amb el consum de drogues i un terç amb l’abús de les pantalles.

El servei d’acompanyament per a joves del Berguedà rep un reconeixement

El servei d’acompanyament per a joves al Berguedà del Consell Comarcal ha obtingut un reconeixement per part del Banc de Bones Pràctiques.

Aquesta certificació obtinguda en l’àmbit de la orientació i el suport a la població jove valora experiències que representen una aportació innovadora de qualitat i que poden servir de referència per altres ajuntaments o entitats locals.

El Banc de Bones Pràctiques va néixer l’any 1999 impulsat per la Fundació Carles Pi i Sunyer amb la col·laboració dels municipis i institucions vinculades al món local amb l’objectiu fonamental de promoure la millora en els governs locals.