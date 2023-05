«Hem demostrat ser un govern responsable»

Ivan Sànchez es presenta per primera vegada com a cap de llista de la CUP a Berga. És l’actual alcalde però no ocupa l’alcaldia des de l’inici del mandat sinó des del juliol del 2021, quan va agafar el relleu a l’alcaldessa Montse Venturós, que va plegar per depressió. Ivan Sànchez té 41 anys i és llicenciat en Història i en Comunicació Audiovisual.

La CUP de Berga tanca un mandat marcat per la covid i per la renúncia de l’alcaldessa per depressió. Com ho ha viscut?

No ha estat fàcil. Quan vaig entrar com a regidor el 2019 poc m’esperava que uns mesos després ens hauríem de tancar a casa per la pandèmia. Tot i això, des de l’equip de govern vam fer esforços i equilibris per mantenir una programació estable a nivell cultural i social un cop es va poder sortir de casa, amb totes les mesures covid. I quan ja ens anàvem recuperant, vam patir la renúncia de la Venti (Montse Venturós), que no va ser fàcil. I ja no tant perquè fos l’alcaldessa i ens quedàvem orfes del càrrec sinó perquè és una amiga i va ser dur veure-la patir. Tot i això, tot l’equip i jo al capdavant ho vam entomar i vam seguir endavant. En global, aquests anys s’ha vist un govern fort, s’han tirat endavant projectes i acabem el mandat en bona forma.

Per tant, fa una bona valoració del mandat de la CUP (amb acord amb ERC des de finals del 2020)?

Sí, d’aquest mandat i dels vuit anys de la CUP a Berga perquè veníem d’uns anys on no es feia gairebé res i a més hi havia un deute cada cop més gran. Nosaltres hem demostrat que som un govern responsable, perquè no hem estirat més el braç que la màniga. El deute s’ha anat rebaixant passant dels 20 milions que hi havia el 2015 als 6 milions actuals; i paral·lelament s’han invertit entre 1 i 2 milions d’euros cada any.

Quins projectes destaca?

Hem fet projectes en molts àmbits. Pel que fa a obres, una de molt visible és la Ronda Moreta, que ha passat a ser un espai amb preferència per als vianants. Un altre projecte molt important és el del carrer Harmonia, amb l’enderroc de les cases i la urbanització d’aquella zona. Era molt necessari i suposarà un punt d’inflexió per revitalitzar el barri vell. També cal destacar la inversió de la Generalitat a l’hospital, recordant que el traspàs de l’hospital al Govern català és un exemple d’èxit. I respecte a altres àmbits, quines actuacions ressalta? A nivell educatiu, s’han fet millores a les escoles. En l’àmbit de medi ambient, s’ha plantat més arbrat que mai. A nivell esportiu, és important la inversió que hem fet a la teulada del pavelló, que ha permès acabar amb les goteres i que permetrà instal·lar-hi plaques solars. Al camp de futbol, s’han fet les grades, els entorns i queda pendent el canvi de gespa i el canvi d’enllumenat. A la piscina, s’ha plantat nova gespa i hi ha previstes altres millores. A nivell cultural, cal destacar l’aposta per a una programació estable de teatre, concerts i activitats. S’ha invertit i s’invertirà més al teatre. També s’ha fet una sala per a suports especials a l’arxiu. I a Sant Francesc s’ha arreglat la planta baixa amb un espai on s’hi fan exposicions i un altre que acull la comparseria de la Patum.

A Sant Francesc però, encara hi ha camí per recórrer.

S’ha de treballar en les dues plantes que tenim per habilitar. Nosaltres estem convençuts que ha de ser un espai cultural i de formació, i de fet estem en converses amb centres educatius. I parlant de converses, també en tenim amb la Generalitat per a l’edifici dels jutjats vells, que és titular de l’immoble, i on nosaltres apostem per un clúster del coneixement.

La formació és un dels eixos. I l’ocupació també, oi?

Sí, de fet hem fet una inversió molt important d’1,3 milions d’euros al polígon de la Valldan. Treballem per a la indústria i seguirem en aquesta línia. A més, estarem al costat d’Olvan perquè el polígon comarcal ha de ser un revulsiu per al Berguedà.

Quines espines clavades li han quedat?

El mercat municipal n’és una, ferhi un bon aparcament i reestructurar tot l’espai és un projecte que hem de treballar el proper mandat. D’altra banda és evident que ens agradaria tenir ja l’estació de busos i encara no és una realitat, però hem avançat i cal l’aprovació del projecte per fer-la al sud de la Rasa dels Molins. Pera nosaltres és la millor ubicació, i sembla que compleix els requisits

I la Casa de la Patum?

Hem quedat a les portes dels ajuts Next Generation, que no vol dir quedar-ne fora definitivament. Cal esperar. I si no pot ser aquesta subvenció, seguirem buscant ajuts per fer la Casa de la Patum a l’Ateneu.

Com ha viscut la campanya electoral sent la primera vegada que es presenta com a alcalde?

Amb normalitat. Si no hagués estat alcalde potser ho encararia diferent però ja porto temps al capdavant del govern i de la ciutat, i de fet aquests dies no hem parat a l’Ajuntament i més tenint en compte que s’acosta Patum. He combinat la feina al consistori amb la campanya amb tot l’equip de la CUP, a qui agraeixo molt la seva tasca i el seu suport.

Des de la CUP, estan oberts a pactes?

Hem deixat clar que no pactarem amb els partits que han participat del 155, ni amb PSC ni PP. Amb la resta, d’entrada no tanquem cap porta però caldrà parlar de les prioritats d’uns i altres.