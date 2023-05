El barri de la Pietat celebra aquests dies la seva Patum, el principal preludi que anuncia l'arribada del Corpus. L'olor de pólvora ja s'ha escampat aquest migdia en una concorreguda Patum de Lluïment, que ha omplert la plaça de la Pietat amb desenes de persones per veure dansar les comparses majoritàriament protagonitzades per nens i nenes. Un any més, la Patum del barri de la Pietat ha demostrat ser un autèntic planter per a la festa més grossa de la ciutat.

El tret de sortida de la Patum del barri de la Pietat va ser una cercavila que es va celebrar divendres, amb l'acompanyament de la xaranga Entrompats Band. El plat fort, però, ha arribat aquest diumenge, quan els berguedans s'han llevat amb una repicada de campanes i un esmorzar popular, que ha donat pas a la Patum de Lluïment. La cita ha comptat amb la participació de totes les comparses de la festa, com ara els trucs i els cavallets, les maces i els àngels, les guites, els nans vells i els nous, els gegants i l'àliga, que han dansat al ritme de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Amb les comparses presidint la plaça, la festa també ha adquirit un aire emotiu, amb un record i homenatge a dues ànimes de la festa que han mort en el darrer any, Rosendo Manubens i Andrés Blanco. Els organitzadors han llegit un text per ressaltar l'entrega i la dedicació dels dos berguedans per fer evolucionar i créixer la Patum de la Pietat, que l'any 2021 va celebrar 60 anys. De fet, el president de l'Associació de Veïns del Carrer de la Pietat, Aureli Rodríguez, ha posat en relleu el valor històric de la Patum de la Pietat de Berga, "una de les festes de barri més autèntiques que ens queda a la ciutat". En aquest sentit, ha subratllat el caràcter popular d'una festa que va sorgir de la implicació dels veïns a l'hora de crear les comparses i construir les figures que avui en dia continuen ballant a la plaça. "El fruit d'aquell esforç comú es veu reflectit en l'actualitat amb desenes d'infants que se senten cridats a participar en la festa", ha destacat. Per a moltes famílies, la Patum de la Pietat és una oportunitat per gaudir de la tradició berguedana amb els seus fills petits. Ho ha posat de manifest un dels pares presents a la cita, Andrés Martínez, que ha vingut acompanyat de la seva filla, la Carlota, que acudia per primera vegada a la festa. "La de la Pietat és una Patum molt familiar que permet viure la celebració d'una forma més relaxada, a un ritme que afavoreix la participació dels infants i els encomana la passió per la festa més berguedana".