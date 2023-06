Edicions La tempestad ha publicat en una nova edició d'una vella guia de Berga i la comarca que es va editar fa més de cent anys, coincidint amb els actes de la Coronació de la marededéu de Queralt, l'any 1916. L'impulsor de l'edició de "Guía de Berga y su comarca (Y del real santuario de Queralt)". ha estat el bibliòfil Ramon Felipó, gran coneixedor de la història i els registres documentals del santuari, entre d'altres temes berguedans.

Es tracta d'una guia d'un centenar de pàgines que en aquesta reproducció del 2023 incorpora un pròleg que ha elaborat el mateix Ramon Felipó, centrant-se en la figura del claretià berguedà Joan Postius Sala. El llibre que s'ha reeditat recentment es reprodueix a continuació del pròleg amb una còpia pràcticament fotogràfica de l'edició del 1916, que, com ja es veu en el títol, es va escriure en llengua castellana.

Ramon Felipó, en el pròleg, defineix el llibre de Postius com una eina "bàsica per saber de la seva ciutat" i "per descobrir la Berga de fa cent anys i veure com està avui".

L'aparició d'aquesta guia té molt a veure amb la figura del pare Postius. Va néixer a Berga (1876), es va formar a la ciutat durant els primers anys i després es va trasllar al seminari claretià de Barbastre Osca). El noviciat el va fer al seminari de Cervera i després de completar la formació a Roma i a Santo Domingo de la Calzada el van traslladar a Madrid. Va viure moments complicats durant la guerra del 36. Aquell any va ser empresonat a Madrid, però va quedar en llibertat i durant uns mesos es va refugiar al Deganat del Cos Diplomàtic a Madrid. I el 1938 es va escapar a Roma. Els últims anys de la seva vida els va viure a Solsona, on es va traslladar amb la intenció de guarir-se d'una malaltia. En aquesta ciutat va morir el 1952.

Durant els anys que va estar a Madrid va tenir una important vida cultural, amb una alta influència amb les més altes esferes polítiques del país. Felipó descriu el pare Postius com un dels impulsors de la coronació i dels actes que es van viure a la ciutat. De fet, Joan Postius va ser qui va donar la idea de la coronació del 2015, i la gran resposta que va tenir i les autoritats que van donar suport a la iniciativa, a Berga, a Catalunya i a l'Estat, corroborarien aquesta possibiliat d'incidència sobre la classe religiosa i política de Berga. El llibre es va imprimir a la impremta dels claretians a Madrid.

"La Guía" ens descobreix una gran coneixedor de la comarca, dels indrets i del seu patrimoni, segons explica Ramon Felipó. També de la Patum, d'aquella Patum de principi del segle XX, que no és la que celebrem arar, i òbviament, de la marededéu de Queralt, del santuari i la muntanya. La reproducció de "Guía de Berga y su comarca" ja es troba a llibreries de Berga.