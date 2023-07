L'empresa berguedana de cereals L’Escairador, de Cal Rosal, ha llançat al mercat la primera pasta artesana sense gluten elaborada a Catalunya. Es tracta de pasta feta només amb farines sense gluten i aigua, sense additius, tal com remarca la propietària de l'Escairador, Maria Costa: "És una pasta saludable, sense additius de cap tipus, feta només amb la millor selecció de farines sense gluten de blat de moro i arròs, i aigua del Berguedà. Té una textura única i unes qualitats nutritives i organolèptiques excel·lents".

Galets, pasta petita de lletres, rigatoni, casarecce i fideus són els cinc tipus de pasta que ja comercialitza l'Escairador, després de més de tres anys de feina per desenvolupar el producte. Arran de la bona acceptació dels cereals i els llegums, i de l'interès de l'empresa per l'alimentació conscient i responsable, Maria Costa i Jordi Claramunt van valorar noves possibilitats d'acostar els cereals al consumidor amb una premisa bàsica, assegura Costa: "Mantenir sempre la puresa del producte, amb les mínimes intervencions i sense additius afegits". La producció de la pasta "es manté fidel a la filosofia de l'escairador, posant l’accent al producte artesanal". S'elabora amb motlle de bronze Trafilata al bronzo i assecat lent.

"Crèiem en el potencial del blat de moro escairat, i volíem trobar la manera d'apropar- lo encara més al consumidor", diu Maria Costa. Després d’investigacions i proves, treballant amb les farines a l'obrador de Cal Rosal, "els resultats d’elaborar pasta seca van sorprendre per la qualitat del producte final. Ofereix unes bones propietats tecnològiques i organolèptiques (textura ferma i elàstica, color,sabor,...) que ens permeten gaudir de les receptes amb pasta de sempre, però sense gluten", remarca. És un valor afegit per a les persones celíaques.

Aprenentatge a Itàlia

La segona part de l'aventura va consistir en recórrer Itàlia de nord a sud, en plena pandèmia de la covid, "per trobar la maquinària que s'adaptés a les nostres necessitats" i per "aprendre el procés d'elaboració de pasta de la mà de mestres artesans", explica Maria Costa. Per exemple, "les claus de l'amassat, l'elecció correcte dels motlles per oferir un acabat a la pasta que absorbeixi millor els sabors de les salses que acompanyaran a la pasta, o un assecatge lent que ens porta la consistència necessària".

Presència al Mercat de Productors

Fins ara, l'Escairador havia apostat per una alta especialització en productes en gra, orientant tota la seva producció als cereals i llegums tradicionals. Així com també la molineria artesana. Ara, la pasta s'afegeix a la dotzena de productes d’elaboració i creació pròpia. Actualment, estan presents a diferents punts de venda de Catalunya i a la botiga online de l’Escairador, i han aconseguit introduir a les llars i a les cuines dels grans restaurants un ingredient oblidat: els cereals escairats.

Aquest dissabte, l'Escairador tindrà parada al Mercat de Productors de Cal Rosal amb varietat de productes, entre els quals la nova pasta artesana sense gluten. A part de poder-ne comprar, es podran fer tastos de fideuà.