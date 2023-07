Fins a 1.200 hectàrees de boscos del Berguedà van patir els efectes de la sequera durant el 2022, i ja superen les 4.000 afectades a la comarca. Aquestes són les dades que desprenen del nou informe DeBosCat 2022, la xarxa de monitoratge del Decaïment dels Boscos de Catalunya, que situa a la comarca en tercera posició de les que més augmenten, només superada pel Pallars Sobirà, amb 2.600 hectàrees més en aquesta condició, i Osona, amb 1.300.

El Solsonès o el Bages, comarques que havien aconseguit disminuir la quantitat de terreny en els darrers anys, han tornat a créixer de nou, sent la quarta i la cinquena comarca amb més augment de boscos afectats, respectivament. Les zones més afectades entre casos nous i antics són la Noguera, el Berguedà i Osona.

L’any 2022 va ser l’any amb més boscos afectats per sequera registrats a Catalunya des que se’n tenen dades, el 2012. L’informe ha registrat , a tot el país, 33.072 hectàrees amb signes de patiment per sequera i calor extrema (decoloració de les fulles, caiguda de fulles o mort).

Aquesta suma té en compte les afectacions pròpies de l’any 2022, que pugen fins a 10.477 hectàrees noves, però també les que ja estaven afectades i han empitjorat aquest any.

Aquesta xarxa de seguiment mostra l’impacte de la sequera i les onades de calor de l’any passat en els boscos de Catalunya. Les dades de l’any 2012 són difícils de comparar amb les de l’any 2022 perquè les primeres són acumulades i el nombre està inflat. Amb els resultats a la mà, podem dir que l’any 2022 ha estat l’any més dur per als boscos de Catalunya des que se'n tenen registres.

El DeBosCat mostra que les comarques de la meitat nord de Catalunya han estat les més afectades durant l’any 2022. Gràcies als mapes mensuals que emet el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot comprovar que allà on va haver-hi més onades de calor i de precipitació és on més afectació hi ha hagut, i que el mes de juny de 2022 va ser determinant sobre on han aparegut les afectacions.

Canvi de tendència

L’any 2022 és el segon any d’una sequera que, per la seva intensitat i durada, està esdevenint una de les més rellevants de les darreres dècades. A més, va tenir un estiu extremadament calorós, amb nombroses onades de calor. Aquests fets expliquen que el nombre d’hectàrees noves registrades per primera vegada aquest any passat ha estat dels més alts de tota la sèrie, amb 10.477 hectàrees noves. L'any 2021 va ser un any molt sec en què es va trencar la dinàmica dels anys 2018, 2019 i sobretot 2020 (un any especialment plujós), on els boscos s’estaven recuperant de la sequera de l’any 2016.

En la mateixa línia, molts boscos que altres anys havien registrat patiment per sequera han reincidit aquest any. De fet, més de dues terceres parts dels boscos afectats l’any 2022 ja havien estat tocats per la sequera en anys anteriors i ara havien empitjorat el seu estat. Quan la sequera afecta el mateix bosc durant anys seguits, baixa la probabilitat que el bosc es recuperi, així que interessa especialment seguir què els pot passar a aquests boscos.