L'empresa Alter Sport acusa la Federació Catalana de Natació de mentir. Les tres persones acomiadades per sorpresa la setmana passada del Centre Esportiu Municipal El Tossalet de Berga per part de la Federació, que té la concessió de l'equipament, diuen que han aportat uns comptes irreals per justificar el trencament de l'acord que es va formalitzar el 2018 perquè Alter Sport es fes càrrec de la gestió esportiva.

Segons apunten en un comunicat, "el motiu esgrimit per la Federació són les pèrdues econòmiques. Es falseja la realitat. Part de les pèrdues són conceptes que no poden comptabilitzar com a despesa del Tossalet sinó de la Federació pels compromisos dels nostres acords escrits. Han presentat unes pèrdues econòmiques que no són reals. Parlem de moltes desenes de milers d’euros anuals. Convidem a l’Ajuntament i a l’oposició a comprovar-ho". Alter Sport no ha volgut concretar la quantitat, donant a entendre que és una xifra elevada i que se situa per sota dels 100.000 euros l'any. La Federació Catalana de Natació tampoc no ha volgut facilitar els números, de moment no s'han volgut pronunciar després del comunicat d'Alter Sport.

A més, segons el comunicat d'Alter Sport, la Federació "tenia un deute molt important amb nosaltres" i, tot i això, "ha rescidit el contracte unilateralment i injustificadament". També apunta que "la Federació ha incomplert els acords escrits amb Alter Sport en reiterades ocasions, des del primer dia, per acció i per omissió i en vàries de les seves clàusules", que l'empresa no ha volgut detallar.

És un comunicat fet amb molta cautela pel desacord entre Alter Sport i la Federació Catalana de Natació sobre la rescissió del contracte. En aquest sentit, el text també assenyala que "la responsabilitat màxima en la gestió i la darrera paraula en la presa de decisions la tenia la Federació, no Alter Sport ni la direcció del centre. No manàvem. Fèiem assessorament i propostes estratègiques que la Federació decidia si aplicar o no".

Algunes propostes de gestió fetes des de l'inici, segons Alter Sport, "haurien estalviat desenes de milers d'euros anuals directes, però no es van voler implementar. D’altres haurien millorat el servei i la captació i fidelització d’usuaris i usuàries". Recorden que van perdre una gran quantitat de persones usuàries del centre esportiu Alter (que tenien aleshores) un cop ja s'havien traslladat al Tossalet per "negar-se a complir amb els acords signats i perdent activitats que suposaven desenes de milers d'euros anuals d'ingressos".

En aquest sentit, el comunicat és taxatiu: "Imputar les pèrdues a la gestió d’Alter és declinar responsabilitats, irreal. Descomptant les pèrdues que se’ns imputen irregularment i havent fet cas de les recomanacions de gestió nostres, es podria haver arribat als millors resultats d’explotació des del 2005, superant l’equilibri econòmic". I afegeix que "és innegable és que l’arribada d’Alter va suposar un revulsiu de creixement d’usuaris molt important que permetia superar l’esmentat equilibri, només assolit un any per la Federació des del 2005" (any d'inici de la concessió).

Alter Sport parla de mala gestió: "La gestió errant de la instal·lació des dels inicis, anys que també hi treballàvem dos dels acomiadats, la incapacitat de la Federació per arribar a acords amb l’Ajuntament i la manca de zel en defensar els seus propis interessos han estat notòries des de l’obertura". I apunta que "té ironia que una entitat amb un pressupost de 6 milions d’euros anuals que no va ser capaç de fer el centre sostenible ni en els anys de bonança econòmica acomiadi a una empresa petita per pèrdues que no els són imputables".

Per això, els afectats demanen a la Federació "una rectificació pública cap a la nostra tasca professional". Albert Navarrete, Joan Tuson i Sandra Tristante estan convençuts que l'acomiadament "fulminant, sense previ avís, i impedint-nos l’accés a la informació que certifica sobradament el que descrivim, només demostra voluntat d’ocultació, i de no voler assumir la pròpia responsabilitat". També volen deixar que "els salaris dels acomiadats, al contrari de les quantitats astronòmiques que es rumoregen, estaven en línia amb salaris del personal actual de la instal·lació i d’acord amb les responsabilitats de cadascú".

Per a Alter Sport, la intenció de la Federació Catalana de Natació és "eliminar-nos com a competència, que no puguem engegar un projecte i que els usuaris no tinguin opció de triar. A la vegada, pressionar l’Ajuntament perquè rescindeixi el contracte, ja que la Federació, com ha manifestat en reiterades ocasions, no vol quedar-se a Berga".

El comunicat d'Alter Sport agraeix el suport massiu rebut per part de berguedans i berguedanes després de cinc anys i mig al Tossalet. I assenyala que recorreran a totes les vies legals per defensar la seva imatge, ja que "totes les afirmacions que fem són certes i estem disposats a demostrar-les quan calgui".