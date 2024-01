Donar un nou servei més especialitzat a les dones que presentin dolor pelvià i incontinència d’esfínters o prolapse genital és l’objectiu de la nova unitat del sol pelvià que han posat en funcionament de manera conjunta l’Hospital de Berga i l’Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central.

Es tracta d’una unitat multidisciplinària conformada per llevadores del servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del Berguedà, de l’ICS, i ginecòlogues, fisioterapeutes i professionals del servei de Rehabilitació de l’Hospital de Berga.

La detecció de casos de pacients amb aquestes afectacions es fa habitualment a través de les llevadores de l’ASSIR, malgrat que també es poden detectar en altres serveis, com ara a urgències o a les consultes de l’atenció primària o dels hospitals. Segons la simptomatologia que es detecta, el cas es deriva a la llevadora especialitzada o a ginecologia, on es valora el tractament i seguiment i, si és necessari, es deriva per a serveis de fisioteràpia individual, medicina rehabilitadora o fisioteràpia en grup.

La nova unitat del sòl pelvià també impulsa grups específics per al tractament i la prevenció de disfuncions pelvianes. Aquesta activitat grupal anirà a càrrec de fisioterapeutes de l’Hospital de Berga.

Aquest nou servei s’ha posat en marxa fa unes setmanes i es preveu que l’activitat vagi ràpidament en augment. S’estima que la prevalença de patologies com la incontinència urinària pot ser superior a un terç de la població femenina adulta que, en el cas del Berguedà, correspondria a una afectació superior a 6.000 dones.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el procés de transformació que s’està duent a terme a l’Hospital de Berga, amb una atenció molt més propera, resolutiva i centrada en la persona. També es potencia la col·laboració amb altres agents del sistema de salut, en aquest cas amb l’atenció primària (ASSIR Berguedà), per donar una atenció multidisciplinària i integral.