La carretera que enllaça Castellar de n'Hug amb Ripoll, la B-402, ha guanyat en seguretat després de les últimes actuacions que s'hi han fet, que han consistit en el formigonatge dels 300 metres de voral i el canvi de les baranes ponts que hi ha en aquest tram de carretera. Les obres permeten millorar la connexió de Castellar de n'Hug, al nord del Berguedà, amb el Ripollès i també amb Osona.

Segons l'alcalde, Salvador Juncà, l'actuació ha de facilitar l'accés al poble de turisme provinent d'aquestes dues comarques i ha aplaudit aquesta actuació: "Haver enllestit la remodelació d'aquesta carretera permetrà tenir més bona connexió amb la comarca veïna del Ripollès, i esperem que tingui una repercussió a l'hora de captar més visitants al poble". L'any passat, Castellar de n'Hug va rebre més de 112.000 visitants.

Es tracta d'una de les carreteres del Berguedà per on el mes que ve hi passaran els corredors de la Volta a Catalunya. La prova ciclista serà un bon reclam per als amants d'aquest esport.

Aparcament d'autocaravanes

Lligat amb el turisme, Castellar de n'Hug fa un pas endavant per potenciar l'estada d'autocaravanes al poble i ha invertit en la portada de subministrament elèctric i aigua a l'aparcament habilitat per autocaravanes. S'ha instal·lat un dipòsit de 2.000 litres i una bomba per fer arribar l’aigua a la zona, ja que es tracta d’un indret molt elevat (antic camp de futbol). La previsió és que per Setmana Santa (del 25 al 30 de març) entri en servei aquesta instal·lació. També s'asfaltarà i es marcarà l'espai d'aparcament de les autocaravanes, amb un petit espai per realitzar activitats a l’exterior del vehicle.

Actuacions forestals

Una altra obra important per Castellar de n'Hug va relacionada amb la conservació natural del poble. L'Ajuntament i l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) La Pobla - Castellar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, han dut a terme diverses actuacions en el marc del Pla per a la prevenció d’incendis forestals. En concret, s'ha fet un repàs de manteniment als camins que van del Clot del Moro als Erols, dels Erols al Coll de la Cerqueda i fins a sobre Puigcastellar, al camí de la Baga de Rus i també al de la Bassa de Rus. Són intervencions que permeten tenir en bon estat tots els camins perquè es puguin utilitzar en cas d'incendi forestal.

Inversió de 110.000 euros

Castellar de n’Hug ha començat el 2024 amb tres obres «importants per al municipi», ha remarcat l’alcalde, Salvador Juncà. Les tres actuacions obres (carretera B-402, aparcament d’autocaravanes i les del pla per a la prevenció d’incendis) han tingut un cost total de 110.000 euros. S’han pogut pagar gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona i fons propis de l’Ajuntament de Castellar de n’Hug.

Suposaran, segons el batlle, un pas endavant en la captació de turisme al municipi, que el 2023 es va situar al voltant dels 112.000 visitants, segons els eco-comptadors del parc natural Cadí-Moixeró situats a les Fonts del Llobregat.