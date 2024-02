Els carrers de Berga s'han omplert avui dissabte de disbauxa, música i 22 comparses en l’estrena del nou recorregut de la rua. N’hi ha hagut de japonesos, meduses, vikings, els umpa lumpa de Xarli i la fàbrica de xocolata i, sobretot, entre altres, les comparses de les generacions; més d’una ha aprofitat per reivindicar mancances de Berga, com el cas de l’estació d’autocars.

Enguany, la novetat han estat les modificacions en el recorregut: les diferents comparses no han sortit des de la Valldan, sinó que s'han distribuït per tot el traçat. Un circuit circular amb el jurat ubicat davant de la parada de bus al passeig de la Pau ha generat diverses opinions entre els participants, com el cas de la Júlia Pla, que estava amb els de la generació del 2001 i ha explicat que «és un recorregut molt monòton, fins a les 8 del vespre hem d’estar fent voltes, era millor l’any passat». També han trobat l’itinerari «cansat pel fet que és rodó» conductors com l’Èric Monell, que portava la carrossa de la generació del 2003.

Però també hi ha hagut a qui el recorregut circular li ha agradat. Albert Cardona, participant de la comparsa de la generació del 2002, ha dit que «ha aportat més dinamisme». Els espectadors hi han trobat també la part positiva: «hi ha hagut molta més fluïdesa, ha estat un canvi encertat», ha comentat Ramon Bajona.

Ermínia Altarriba, regidora de Festes, ha destacat que «s’ha de fer la valoració amb les colles, però una cosa que ja tenim d’entrada és que hem anat dins del temps establert», atès que la rua ha acabat uns quinze minuts abans del previst. La sensació ha estat la d’una rua «més àgil i sense espai entre les carrosses», principal objectiu pel qual es va fer el canvi.

Una altra novetat eren els premis, ja que es va treure l’infantil, però s’hi va afegir un altre guardó a les tres categories donant més opció a guanyar als concursants. La regidora ha realçat el fet que «hi havia 22 carrosses i es donaven 12 premis», això vol dir que més de la meitat n'han tingut.

De totes les comparses, quatre eren d’escoles, però s'han agafat de manera positiva el fet de no poder optar a premi, ja que com molt bé ha dit Anna Orriols, participant de la carrossa de l’escola FEDAC la Xarxa, «no venim pel premi, sinó per passar-nos-ho bé, sobretot pels nens, el premi és secundari». A les carrosses dels adults els ha anat bé «perquè d’escoles en participen poques, llavors també trobo bé que puguem competir tots a premis més grans» explicava Clàudia Pastor, de la carrossa del 2002. La pluja no ha aparescut en un Carnestoltes olímpic en què petits i grans han pogut exhibir les comparses que tant temps van estar preparant. Els canvis, ara, s’han de valorar de cara l’any que ve.