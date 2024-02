Laia Moya Esparbé ha pres aquest any el davantal, barret i el cullerot especial de l'avi i ha estat un dels quatre cuiners que han preparat el popular arròs de Bagà. Moya, que és la primera dona que es posa al davant de l'arròs de Bagà, ha remenat la gran paella amb el record present del seu avi, Lluís Esparbé, que fa un mes, el 10 de gener, moria de manera sobtada i inesperada. L'edició del 2024 de l'Arròs de Bagà serà recordada per la recuperació de la massiva presència de visitants, per les 2.500 racions d'arròs cuinades i per l'homenatge dels veïns de Bagà, i l'Ajuntament en el seu nom, a Lluís Esparbé, que era una de les ànimes de la festa i, també, era un reconegut mestre artesà de la fusta (la Generalitat li va donar el títol). De fet, ell és l'autor d'un cullerot doble, que permet als cuiners deixar l'arròs sense el caldo i poder-lo tastar.

Esparbé ha tingut aquest diumenge un homenatge pòstum, tan senzill com entranyable i emotiu. L'alcalde de Bagà, Lluís Casas, ha adreçat unes paraules a veïns i visitants recordant la figura de Lluís Esparbé i l'Ajuntament ha fet un reconeixement a la família, que hi ha estat present amb l'esposa, Anna Maria Puig, la filla, Pallé Esparbé, i la neta, Laia Moya.

L'homenatge ha tingut lloc quan els primers elements de l'arròs començaven a fer xup-xup, al punt del migdia. "Estic súper agraïda a l'Ajuntament i a tot el poble, ha estat un acte amb molt d'amor i molta estimació. Ens han demostrat que l'avi era una persona estimada i que estimen també la família", ha comentat una emocionada Laia Moya. "Ha estat un dia molt bonic, de moltes emocions", ha afegit.

Laia Moya feina dos anys que s'havia introduït a la preparació de l'arròs i de la festa. I en aquesta tercera presència ha pres el relleu de l'avi. Ha cuinat al costat dels veterans Manel Nieto, Modesto Grillé i Ramon Ollé. De fet, en el grup de cuiners s'hi entra, normalment, quan es fa un relleu d'algú que ho deixa, ha explicat la mateixa Laia. Ella, que té 24 anys, és treballadora social, no té res a veure amb el món de la cuina, però "l'arròs de Bagà és especial". Després de la festa, aquest diumenge a la tarda, Laia Moya tenia temps per remirar la foto amb l'avi que els han donat com a record en l'homenatge. I l'àvia Anna Maria, el ram de flors.

Lluís Casas, alcalde de Bagà, ha destacat la fira d'artesans que s'ha fet paral·lelament a les places Catalunya i del Raval, "que ha tingut molt ambient", i l'habitual actuació de l'Esbart Cadí, que enguany ha estat especialment animada perquè fa unes setmanes que els balladors han fet tallers per les escoles de l'alt Berguedà, i això ha contribuït a portar moltes famílies que han vist com els fills també ballaven. A part, l'Ajuntament de Bagà ha recuperat la vista del poble agermanat de la Roca de l'Albera. Feia cinc anys que no hi havia visita dels representants municipals d'aquesta població, que està agermanada amb Bagà perquè els Barons de Pinós hi van viure. També hi ha hagut una representació de l'altre municipi agermanat, Vilaseca. I l'alcalde i el govern de Bagà, ha rebut el suport de la diputada i alcaldessa de Cornellà, Núria Parlon. La delegació socialista la completaven EliaTortolero, regidora a Sant Joan de Vilatorrada i portaveu del PSC a Catalunya, i el regidor de Berga, Abel García. Diferents polítics de la comarca també han fet cap al voltant de la paella.