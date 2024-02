Berga ha celebrat la Guerra de la Farina, dins els actes del programa del Carnaval Olímpic d’enguany, que commemora les típiques guerres entre carlins i liberals del segle XIX, de les quals la capital berguedana en fou especialment protagonista.

Després d'esmorzar, els carlins a la Barana i els liberals a Cal Negre, a la 1 del migida ambdós bàndols s’han reunit a la plaça Sant Pere per començar la Guerra de la Farina: Des del balcó de l’Ajuntament, el bàndol carlí (de color blau) ha recordat als participants les normes i recomanacions de la Guerra (portar un objecte que cobrís els ulls i la cara). Després els liberals (de color vermell) han arribat a la plaça i s’han situat a les escales de les Voltes d’en Claris. Un cop s’han saludat els generals d’ambdós bàndols i ha esclatat la traca, carlins i liberals han omplert tots els racons de la plaça amb globus de farina que s’han llançat els uns als altres. S’ha col·locat un soldat carlí en un taüt que han portat fins al davant de l’Església. També hi havia la representació d’un hospital de campanya per curar els “ferits”. Com a acte de cloenda, s’ha representat la captura del general carlí (representat per David Tristany) i, des del balcó consistorial, el liberal Xavier Perera ha agraït la participació popular i ha reivindicat de la pau al món.

Després hi ha hagut un moment per a la fotografia de grup de tots els participants i el corresponent seguici (acompanyat per la banda musical Entrompats) pel Carrer Major fins a la plaça Sant Joan, on s’ha repartit coca i xocolata.

La regidora de Programació cultural de l’Ajuntament de Berga, Ermínia Altarriba ha ressaltat la col·laboració entre l’administració pública (encarregada de qüestions com la logística o la neteja de la plaça) i les entitats (que són les responsables d’organitzar i fer viure la festa, en aquest cas la Bauma dels Encantats) a l’hora d’organitzar activitats com la Guerra de la Farina, que, per la seva alta participació popular (també enguany), es preveu la seva celebració per molts més anys.

La festa carnavalesca ha tancat el diumenge amb el carnaval infantil, on els més petits també han pogut lluir les seves disfesses.