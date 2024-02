L'entrada nord de Guardiola de Berguedà es tanca els diumenges a la tarda. Així ha respost el Servei Català de Trànsit a la petició d'alcaldes de l'alt Berguedà d'implantar mesures per garantir la seguretat a l'interior de pobles que assumeixen un volum important de cotxes que es desvien de l'Eix del Llobregat (C-16) per evitar les cues o el trànsit dens de la sortida del Túnel del Cadí fins a la connexió amb l'autovia a Berga.

La circulació intensa en aquest tram de carretera és habitual els diumenges de temporada d'esquí i també els ponts i períodes com la Setmana Santa, pel nombre de vehicles que es desplacen a la Cerdanya o Andorra. Per això, alcaldes afectats van demanar solucions a Trànsit. Segons ha dit a Regió7 Ferran Sayes, alcalde de Guardiola de Berguedà, "vam reclamar mesures perquè quan passen tants cotxes per l'interior hi ha molta inseguretat, per exemple amb avançaments per dins el poble o sense respectar ni la velocitat ni els passos de vianants".

Aquest diumenge ja es va aplicar la mesura degudament senyalitzada, però coincidint amb la mobilització dels pagesos amb tractors "no en podem fer una valoració perquè ha estat un diumenge atípic", ha apuntat l'alcalde de Guardiola de Berguedà. A partir de diumenge que ve, i durant la temporada d'esquí, així com els caps de setmana de més afluència de trànsit, es tallarà l'entrada nord de Guardiola de Berguedà de les 3 de la tarda a les 8 del vespre.

El tall se senyalitza amb una pantalla digital portàtil a la C-16, l'Eix del Llobregat, i amb una línia de cons que impedeix l'entrada per la primera sortida que es troba baixant de Bagà per entrar a Guardiola. Els cotxes que hi hagin d'accedir ho hauran de fer per la següent sortida, la que també s'agafa per anar a la Pobla de Lillet. De la mateixa manera ho faran els busos de les línies regulars, anul·lant els diumenges de tall una de les parades de Guardiola de Berguedà.

Cartell informatiu a la Rodonella (Cercs)

La mesura que s'implanta a Guardiola de Berguedà se suma als cons que ja es col·loquen al tram de Berga quan hi ha trànsit a la C-16 per anul·lar un dels carrils de desacceleració i algun accés. D'altra banda, l'Ajuntament de Cercs va demanar al Servei Català de Trànsit solucions per evitar que nombrosos vehicles entrin pel nucli de la Rodonella (Cercs) i circulin fins a Sant Jordi de Cercs per un tram contra direcció.

Per evitar aquesta picaresca, a la qual a molts conductors els porta el GPS, s'ha decidit posar un cartell informatiu els dies d'operació tornada. A més, segons ha explicat l'alcalde de Cercs, Urbici Malagarriga, és previst que es millori la senyalització també al poble de Cercs, "en aquest cas també perquè a vegades es col·lapsa la població els divendres, en l'operació sortida del cap de setmana".