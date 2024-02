Berga s'ha acomiadat de la disbauxa del Carnaval amb l'enterrament de la Reina Olímpica del Carnestoltes i amb la tradicional sardinada del Dimecres de Cendra.

Ha estat un acte concorregut, amb una processó encapçalada per un dels capgrossos de la Bauma dels Encantats, Mossèn Torrabadella. Seguien la comitiva fúnebre el notari de Madrona i els seus acompanyants; els músics, amb una trentena de nens i nenes de 8 a 10 anys de la Banda Xica i Fustes B de l'Escola Municipal de Música de Berga; el taüt de la Reina Carnestoltes, unes 35 ploraneres; i la Bauma, amb més elements de la imatgeria com la Gosolana i Donya Blanca.

El recorregut ha arrencat a la plaça de Sant Pere i ha desfilat pel carrer Major, cap a la plaça de Sant Joan i fins a la plaça del Forn, on el notari de Madrona ha llegit el testament de la Reina Carnestoltes, que enguany no ha estat tan punyent com en altres ocasions.

Ha fet un repàs de la nombrosa participació de dissabte a la rua de Berga, amb 22 comparses i s'ha referit al bon nivell de disfresses que es van poder veure. Sí que ha deixat anar algunes crítiques, com ara "la merda que se'ns acumula als carrers".

Després de la lectura del testament, s'ha fet l'entrega de premis del concurs de ploraneres. En la categoria de grup, han guanyat Maria Campoy i l'acompanyant infantil; i en la categoria individual, Anna Pascuet.

A continuació, han encès la traca i s'ha fet la cremada de la Reina Carnestoltes, davant l'expectació dels berguedans i berguedanes que s'aplegaven a la plaça del Forn. En aquest mateix indret, la Penya Boletaire ha cuit uns 30 quilos de sardines i s'ha fet el repartiment de sardines i pa. Unes 200 racions.