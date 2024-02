Gironella dona aquest divendres el tret de sortida al Carnestoltes. És una de les poblacions que celebra la festa una setmana més tard de la data marcada al calendari per no coincidir amb altres Carnavals potents. Això fa que Gironella sigui un pol d'atracció per als amants de les disfresses i la gresca i la disbauxa en comparsa.

Alta participació a la rua

A la rua d'aquest dissabte a la tarda, que és l'acte central de la festa, s'espera la participació d'unes 700 persones. Segons ha dit a Regió7 el regidor de Festes, Lluís Vall, "arribarem a les xifres de rècord que havíem assolit els primers anys. Hi haurà un augment de participació en comparació als últims anys, que rondàvem les 500 o 600 persones". S'han inscrit a la rua una vintena de comparses, algunes de molt nombroses de més de 100 persones i altres de més reduïdes.

Com a novetat, el recorregut sortirà de la plaça Pi i Margall, a les 5 de la tarda, en comptes d'arrencar des de la plaça de l'Estació. Un canvi que, segons el regidor, "es fa per innovar i anar distribuint la festa per diferents zones de Gironella". La desfilada recorrerà diversos carrers del centre de la vila i passarà dues vegades per un tram de l'Avinguda Catalunya, que és on hi ha més expectació de públic.

Premis a comparses i disfresses

Una altra novetat és la incorporació del vot popular en les categories de premis de la rua. El concurs repartirà un total de 1.750 euros. Hi haurà primer, segon i tercer premi per a les millors comparses (de 400, 200 i 100 euros). Tres premis més per a les millors disfresses ( de 300, 150 i 100 euros). Un premi de 250 euros en la categoria forana. I enguany, també es premiarà la millor comparsa segons el vot popular, que s’endurà 250 euros. Es podrà votar a través de l'aplicació (APP) de l'Ajuntament de Gironella.

L'entrega de premis es farà aquest dissabte a 2/4 de 9 del vespre a la plaça de l'Estació. Més tard, a 2/4 d'11 de la nit, correbars pel centre de Gironella. I a partir de 2/4 d'1 de la matinada, festa a l'Espai el Blat amb el grup de versions femení Les Coco, Dj Capde i Karnales Sound. L'entrada anticipada val 6 euros (entradesgironella.cat) i a taquilla en costarà 8.

Altres actes

El Carnestoltes de Gironella viurà aquest divendres al matí la rua escolar. I a la nit, una nova edició de la Glitter Party per ballar i brillar a l'Espai del Blat, a partir de 2/4 de 9 del vespre. El preu de l'entrada és de 5 euros.

Aquest dissabte al matí, com a prèvia als actes de la tarda, el personatge de la Perla farà un recorregut pels aparadors comercials. I diumenge, pels barris de Gironella. S'atorgaran premis en metàl·lic als guanyadors tant del concurs d'aparadors com de barris.

La festa de Carnaval a Gironella es clourà diumenge a la tarda amb l'actuació del Peyu, a l'Espai Cultural de Viladomiu Nou. Les entrades s'han exhaurit.