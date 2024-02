Guardiola de Berguedà ha acomiadat aquest dissabte, Josep Casals Boixader, conegut popularment com l'Avi del Barça. Entre els assistents, a la cerimònia, que s'ha dut a terme a la sala polivalent del municipi, a més d'autoritats, bombers i representants de penyes blaugranes també hi ha assistit la vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort que ha convidat a familiars i amics al pròxim partit del Barça on se li retrà homenatge.

Un acte on les samarretes i bufandes blaugranes han estat molt presents, amb corones de flors de les penyes blaugranes guarnint l'altar i l'himne del Barça com a música en entrar i sortir el fèretre. Salva Torres, vicepresident de la confederació mundial de penyes i Toni Valverde president de la Federació de penyes Bages-Berguedà-Cerdanya han anunciat que es farà un gran homenatge el dia 13 d'abril a Santpedor en el seu honor.