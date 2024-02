Les obres d’enderroc de l’antic edifici de Finques Ciutat, al carrer Major de Berga, haurà d’esperar més del previst. El concurs per adjudicar l’actuació d’enderroc i urbanització de la zona ha quedat desert, ja que només s’hi va presentar una oferta i es va considerar que no complia els requisits apropiats.

Ara, l’equip de govern (CUP i ERC) té previst tornar a licitar l’obra el «més ràpid possible». Ho ha dit a Regió7 el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, que confia que tot i l’endarreriment hi hagi marge per fer les obres abans de Patum (enguany Corpus serà del 28 de maig al 2 de juny).

El termini d’execució previst és de tres mesos per tirar a terra l’edifici i urbanitzar l’espai, amb la finalitat d’esponjar el barri vell i més concretament l’eix comercial del carrer Major (o carrer Ciutat), amb l’ampliació del carreró que connecta amb la plaça del Forn.

L’antic immoble de Finques Ciutat té planta baixa, tres plantes més i sota coberta amb una superfície de 40,30 m², situat entre el carrer Major i la plaça del Forn.

El procés d’adjudicació del contracte per executar les obres es va iniciar a mitjans de desembre, per un import de 86.229 euros (IVA inclòs). Ara, segons ha explicat Aleix Serra, «caldrà revisar el preu, però no hi haurà una gran diferència perquè és un projecte vigent. Veurem si cal fer alguna modificació més, però és una actuació molt acotada».

El regidor Aleix Serra no atribueix la manca d’ofertes a un import insuficient, sinó que pensa que s’hi han sumat altres factors: «Potser no era bona època de l’any per a les empreses. També hem de pensar que són imports petits i tenen un període més curt».

El govern de Berga treballarà per tornar a treure a concurs l’obra al més aviat possible, amb la confiança que es pugui adjudicar i executar pròximament. Aquest és el compromís de la CUP i ERC i una llarga reivindicació de comerciants i polítics, com el grup de Junts (a l’oposició) que ho va posar com a condició per votar a favor dels pressupostos (pendents d’aprovació). Un terç del cost de l’enderroc de l’immoble serà finançat mitjançant els fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència del Pla Next Generation.