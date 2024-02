El bibliògraf Ramon Felipó i l’editorial Llibres de l’Índex han fet una edició facsímil del llibre «Històries de Berga i de Queralt», que recull dues obres de Josep Blanxart i Camps. El llibre ja es pot trobar des d'aquesta setmana a les llibreries del país. El llibre presenta dues publicacions berguedanes del segle XIX. Per una banda, «Recurdos históricos de la Villa de Berga», que es pot considerar com la primera història de Berga (1854), i «La ermita de nuestra senyora de Queralt» (1861). És una contribució més de Felipó a la recuperació de velles obres sobre Berga o els que n’han estat protagonistes, que actualment només es poden trobar en algunes biblioteques i arxius.

Felipó, un dels grans coneixedors de la història de la Patum de Berga, ha recuperat, recentment, articles del folklorista Joan Amades en una edició facsímil. De fet, són els primers articles sobre la festa de la Patum escrit per un autor català de fora de Berga. Abans, l'estudiós havia publicat dues edicions facsímils més: "Festes de Corpus", d'Antoni Sansalvador, i "Guia de Berga i comarca", del pare claretià Joan Postius Sala.

Les dues històries de Blanxart foren editades en vers i en castellà per Blanxart (Berga, 1814 - Barcelona, 1885), antic alcalde de Berga, que com diu Felipó en la introducció que li dedica, «mai no va oblidar la terra on va néixer i créixer». Blanxart també va ser secretari de la Universitat de Barcelona. Josep Blanxart i Camps (Berga, 1814 - Barcelona, 1885), comenta l’autor de l’edició facsímil, té una important producció literària, era liberal, monàrquic d’Isabel II, advocat, va ser batlle de Berga, va ser secretari del Ferrocarril i Mines Sant Joan de les Abadesses i secretari de la Universitat de Barcelona (UB). Per a Felipó, «sense cap mena de dubtes el polític més important de Berga del segle XIX». El llibre es ven al preu de 15 euros.