L’Ajuntament de Berga ha obert la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a les places d’administradors i administradores de les festes de la Patum i Els Elois d’enguany.

Les parelles d’administradors de la Patum i Els Elois representen els antics quatre barris en què es dividia la ciutat: Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls), Sant Pere (Esclafidors rebentats), Centre o Carrer Major (Esclafidors embotits) i Raval (Ravenisses). La primera referència documental de la figura dels administradors i administradores data de l’any 1619 i tenien la funció de recaptar diners per finançar les despeses de les festes de l’Octava de Corpus. Actualment, el seu paper és simbòlic i protocol·lari, participant en els diferents actes d’ambdues festes.

Criteris de selecció

La selecció de les quatre parelles es basa en una sèrie de criteris de valoració referents a la data de celebració del casament, el lloc de residència i la vinculació a entitats locals, comparses i formacions musicals per part dels candidats i candidates. Tot i això, no és imprescindible que les parelles candidates estiguin casades i tampoc és necessari que les persones integrants siguin parella per exercir el càrrec d’administradors i administradores.

Termini de sol·licitud

El termini d’inscripció s’allargarà fins al diumenge 7 d’abril. En cas que el nombre de sol·licituds sigui inferior al nombre de places disponibles, s’obrirà un període extraordinari perquè s’hi puguin apuntar persones a títol individual que posteriorment seran agrupades per parelles.

La presentació de sol·licituds es farà mitjançant la presentació d’una instància genèrica a través del registre general de l’Ajuntament de Berga, de forma presencial o telemàtica, adjuntant el formulari específic disponible clicant aquí.