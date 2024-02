Arxiven el cas d'acusació d'assetjament a la interventora de Berga

Gairebé quatre mesos després, Berga arxiva el cas del regidor acusat d'assetjament per part de la interventora municipal durant un ple per declaracions, segons ella, "amb to amenaçador". La comissió que ha hagut de determinar si era o no assetjament s'ha pronunciat considerant "la inexistència d'indicis d'assetjament laboral per part de Ferran Aymerich a Montse Torra".

Els fes van passar durant el ple del 26 d'octubre, després del qual la interventora va notificar a l'alcalde que s'havia sentit assetjada per afirmacions del regidor de Junts per Berga Ferran Aymerich i va demanar que s'activés el protocol d'assetjament en l'àmbit laboral aprovat el 2010, l'òrgan competent per resoldre el procediment. També ho va fer el mateix Aymerich, interessant en què s'aclarís el que considerava una acusació sense fonament.

El protocol es va activar el 20 de novembre i la comissió es va reunir al desembre. Després es va obrir un període per si les parts implicades volien aportar proves, a part del vídeo de l'acta del ple que ja tenia la comissió. Ara, l'alcalde ha notificat la resolució als implicats. L'afectat, Ferran Aymerich, aplaudeix que s'hagi arxivat el cas. Tot i això, hi ha un termini per interposar recurs potestatiu de reposició a alcaldia.

Les declaracions

Els fets van passar durant el ple extraordinari del 26 d'octubre per aprovar les 211 factures per valor de 592.000 euros que van quedar encallades «per un error intern», segons l’equip de govern (CUP i ERC), i que es van aprovar per Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (REC).

Va ser una sessió plenària en què els grups a l’oposició (Junts, PSC i BeGI) van fiscalitzar amb insistència la tasca de l’equip de govern i van demanar «mesures urgents». Ferran Aymerich va ser crític i contundent amb la gestió econòmica de l’Ajuntament de Berga. En un moment de la seva intervenció va demanar al regidor d’Hisenda, Moisès Masanas (ERC) si les factures eren o no a la comptabilitat de l’Ajuntament. Masanas va respondre que totes tenien imputació i, per tant, no hi havia desviació pressupostària, i sí un retard a l’hora de cobrar els proveïdors.

A continuació, Ferran Aymerich, dirigint-se a la interventora (que havia corroborat les respostes de Masanas just abans), va dir: «Per tant, entenc que en l’informe del tercer trimestre que es tanca a 30 de setembre, quan encara no havíem descobert aquests expedients, apareixeran els prop de 600.000 euros, tots excepte les factures d’octubre, com a import pendent de pagament. És així?» La interventora va assentir. I Aymerich va reiterar: «Per tant, sortiran eh? D’acord. És que és un punt a tenir en compte. Validarem si és així o no és així».

Després del ple, la interventora va adreçar a l’alcalde un informe detallant consideracions tècniques sobre el tema debatut. En aquest informe, deia que Aymerich s’havia adreçat a ella amb un to «amenaçador», que deixava a entendre un possible delicte de falsificació de document públic i que ella havia estat «amagant informació al ministeri o falsificant-la».