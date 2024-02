El cementiri de Berga inaugura dissabte, 24 de febrer, l'espai de dol perinatal que es va habilitar fa uns mesos. És un espai específic per a les famílies que han perdut una criatura durant la gestació, el part o pocs dies després de néixer.

L’Associació Sense Por, amb el suport de l’Ajuntament de Berga, ha impulsat aquesta iniciativa amb l’objectiu de donar visibilitat al dol gestacional i perinatal, que sovint les famílies encara han de patir en silenci i soledat i que no té cabuda en els espais de dol convencionals.

El nou espai es troba en un dels sectors enjardinats a la part est del cementiri municipal, a partir de la proposta de disseny que va fer l’associació Sense Por. Consisteix en un banc circular fet amb peces de formigó al voltant d’una olivera, que es va plantar la primavera de l'any passat. Els elements de formigó es van acabar d'habilitar l'octubre passat, i per Tots Sants els visitants al cementiri ja van poder veure de prop l'espai de dol perinatal.

La inauguració del nou espai dedicat al dol perinatal al cementiri municipal de Berga es farà aquest dissabte, a les 12 del migdia, i comptarà amb intervencions de representants de l’associació Sense Por, persones afectades, professionals dels àmbits de la psicologia i la sanitat, així com de l’Ajuntament de Berga, que ha assumit el cost de l'actuació.

A banda de ser una proposta de l’entitat Sense Por, l’habilitació d’aquest espai es va debatre en un ple municipal arran d’una moció presentada per Junts per Berga i es va aprovar per unanimitat.

Dol perinatal

El dol gestacional i perinatal és aquell que es produeix per les morts que es donen durant l’embaràs o en algun moment al voltant del naixement. Es tracta de pèrdues durant la gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs o en gestacions a partir de les 22 setmanes, durant el naixement o les morts de nounats fins als 28 dies de vida.