El Servei d’Acompanyament Jove del Berguedà ha atès a més de 1.600 nois i noies el 2023. Aquest projecte ofereix suport als adolescents i joves de la comarca en temes de benestar emocional, relacions sanes, sexualitat, addiccions i consums. Es coordina amb els instituts i altres entitats per donar informació, orientació i acompanyament a aquest col·lectiu de forma individual i també grupal.

El darrer any s’han dut a terme 53 tallers de benestar emocional a 7 centres d’educació secundària de la comarca, n’han gaudit 1.619 alumnes. A més, s’han realitzat 78 atencions individualitzades a joves. Pel que fa a les accions i intervencions obertes als municipis, s’han realitzat 10 dinamitzacions a Bagà amb la participació de 61 joves; 6 a Gironella amb la participació de 157 joves i 29 a Puig-reig amb 169 nois i noies. I s’han atès 21 alumnes de forma individualitzada en aquests municipis fora dels centres educatius.

Els principals temes pels quals els joves s’adrecen el servei són: el benestar emocional, malestar, pors i dubtes relacionals, gestió del dol, sexualitat, usos problemàtics de drogues i pantalles, violència masclista i LGTBI.

El Servei d'Acompanyament Jove ha canviat el seu format el 2023 per oferir una atenció més continuada i personalitzada als joves dels centres educatius i dels municipis de la Berguedà. El servei compta amb una psicòloga i una educadora social que treballen conjuntament per acompanyar el jovent en els seus interessos, inquietuds i problemàtiques. També promou espais d’oci i lleure, així com tallers i dinamitzacions sobre temes d’actualitat i interès. I busca consolidar-se com un servei de referència per al jovent del Berguedà.

El servei es finança principalment amb el programa Escolta Jove de la Diputació de Barcelona i s’executa a través de l’empresa Sumar.

Reptes del 2024

Aquest 2024 el Servei d'Acompanyament Jove del Berguedà afronta diferents reptes. Per exemple, implantar el servei a tots els centres de la comarca. Caldrà consolidar els espais joves als municipis, com a centres de referència relacional. Es continuarà treballant per detectar malestars entre aquest col·lectiu per abordar-los des del servei o de forma coordinada amb espais especialitzats.