Treballadors amb diversitat funcional fan tasques de jardineria i de manteniment del Parc Natural del Cadí Moixeró des de fa més de 30 anys. Va ser un dels parcs pioners en la contractació d'usuaris d'un centre especial de treball, i 32 anys després el Taller Coloma de la Fundació La Llar continua prestant aquest servei. Ho han celebrat aquest dimarts amb un acte que ha aplegat una cinquantena de persones al Taller Coloma d'Avià.

Joan Bartés va ser el primer responsable de la brigada de jardineria del Taller Coloma. Recorda que ell i vuit usuaris del centre especial de treball es van llençar de cap a un projecte que amb els anys ha anat millorant: "Els inicis van ser complicats perquè no sabíem ben bé què havíem de fer ni com ho havíem de fer. Jo era el responsable i tenia ofici però no el necessari per fer aquest tipus de tasques, o això creia. Per sort però, vam ser molt ben acollits pels membres de la brigada del Parc Natural del Cadí Moixeró, que van ser els nostres mestres i vam aprendre molt".

Joan Bartés també ha lloat al director del parc, Jordi Garcia Petit: "Va confiar en el Taller Coloma des de bon principi i sempre ha tingut una afinitat molt gran cap a nosaltres, ens ho ha posat molt fàcil".

Enguany, el Parc Natural del Cadí Moixeró, a través del departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, ha augmentat el pressupost de contractació de l'equip del Taller Coloma i s'ha passat d'una jornada de tres dies a cinc. Això ha permès consolidar un equip del Taller Coloma dedicat exclusivament al parc natural i crear algun altre lloc de treball per a altres tasques de jardineria que el Taller Coloma fa al Berguedà.

L'equip actual del parc està format per quatre o cinc persones i al capdavant hi ha Tomàs Crespo, que va prendre el relleu a Joan Bartés l'any 2010. Explica que ara ja són una brigada una mica més autònoma, no tan lligada a la brigada del parc i que fan feines molt diverses. A part de tasques de jardineria i de la conservació de l'herba, també arrangen camins, fan el manteniment de les àrees recreatives, repinten elements malmesos, arreglen pals trencats, canvien baranes espatllades i donen un cop de mà en la recuperació de terrenys de pastura.

L'evolució al llarg d'aquests anys es tradueix en menys personal del Taller Coloma destinat al parc però més maquinària: "Anys enrere els treballs eren més manuals i ara disposem de màquines, per exemple la desbrossadora, amb la qual cosa no fa falta tanta gent", apunta Crespo. A més, segons afegeix Bartés, la infraestructura del vehicle ha canviat: "Abans hi havia vehicles de nou places capacitats per anar a la muntanya i ara no, la qual cosa també condiciona".

Una altra característica que s'ha guanyat és la professionalització de l'equip que fa les tasques de jardineria i manteniment. Segons Jordi Garcia Petit, "la professionalització és un esforç important que ha fet la Fundació La Llar donant formació als joves amb diversitat funcional perquè puguin fer aquests tipus de treballs".

Treballen al parc natural faci fred, faci calor, plogui o nevi. A vegades el temps complica les tasques de l'equip del Taller Coloma, però sempre estan al peu del canó. Per exemple, Jordi Garcia Petit recorda tasques complexes com caminar gairebé dues hores carregant sacs de ciment i altres materials per habilitar un espai del Camí dels Bons Homes, a la Portella Blanca d'Andorra.

Jordi Garcia Petit es jubila

El director del Parc Natural del Cadí Moixeró, Jordi Garcia Petit, es jubila. Compleix 65 anys i tanca una etapa de 38 anys treballant al parc, on va entrar primer com a tècnic i després, el 1990, va assumir la tasca de director. Continuarà ocupant el càrrec fins al pròxim mes de març, quan deixarà la plaça vacant i es designarà nou director o directora mitjançant un concurs públic.

Jordi Garcia Petit no ha volgut fer valoracions de la seva trajectòria com a director del Parc Natural del Cadí Moixeró fins que sigui el moment de dir adeu. Queden poques setmanes i ja l'han homenatjat des del Taller Coloma. Han aprofitat l'acte de celebració d'aquest dimarts per regalar-li una motxilla i una llibreta.