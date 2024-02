Berga acollirà aquest cap de setmana, 24 i 25 de febrer, el 20è Torneig Casteller de Futbol, que comptarà amb la participació de 48 colles, la xifra màxima permesa per disputar els diferents partits de futbol sala que es jugaran a la plaça de la Font del Ros, a l’institut Guillem de Berguedà, a la zona esportiva del Tossalet i a l’escola FEDAC Xarxa. En total, vuit pistes.

L'horari dels enfrontaments de dissabte serà de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda i de les 3 a 2/4 de 10 de la nit. En cas de pluja, el torneig no se suspendrà, però sí que s’escurçaran els partits perquè tots puguin tenir lloc a les pistes cobertes.

Cada any acull el torneig una colla castellera diferent, l'any passat van ser els Xiquets de Tarragona i aquest any els Castellers de Berga, que organitza per segona vegada l'acte, després d'acollir-lo el 2019. Segons els organitzadors, "aquella edició va ser un gran èxit, i el fet de tornar a Berga ha generat una gran expectació". De fet, quan es van obrir les inscripcions per participar al torneig, es van apuntar el màxim d'equips permesos, 48, en només tres hores. A més, algunes colles castelleres enviaran una delegació a Berga encara que no competeixin, "per gaudir de l'esdeveniment". Entre esportistes i seguidors, s'esperen a la ciutat entre 1.600 i 1.700 persones.

Després dels partits de dissabte, un cop surtin els finalistes, es tancarà la jornada amb un sopar i festa a Berga. S'han organitzat dues festes simultànies pel gran nombre de visitants previstos. Una es farà al local dels Castellers, a l'antic Cine Catalunya del carrer Major, i l'altra al Pavelló Vell. A les 10 de la nit al pavelló començarà un concert amb Pascual i els Desnatats, tres músics que combinen cançons pròpies amb altres temes clàssics catalans. A continuació, actuarà el grup berguedano-lluçanès de versions Blú, PD Salas Xic i una actuació sorpresa. Paral·lelament, al Cinema Catalunya punxaran els Dj PD Anís i Moscatell i PD Sabata Plana.

La jornada de diumenge arrencarà a les 9 del matí amb els últims partits i els millors equips lluitaran pel títol, a la zona esportiva del Tossalet. Les semifinals tindran lloc a les 10 del matí i a 2/4 d'1 del migdia. La final es farà cap a les 2. Un cop els equips guanyadors hagin pujat al podi es clourà el Torneig Casteller de Futbol amb un dinar de comiat.

Organitzar un esdeveniment d’aquesta magnitud ha estat "un gran repte" per als Castellers de Berga, que han comptat amb l’ajuda d’un gran nombre d’entitats i comerços del Berguedà. L’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal col·laboren en l’organització d’espais, residus i transport.

Els voluntaris que hi haurà a peu de pista i als concerts provenen d'entitats molt diverses. I una quarantena de comerços han ofert productes i han venut butlletes per al sorteig de quatre grans paneres que ajudaran, a més, a finançar la Fundació Horitzó del Berguedà i la Fundació La Llar. Les butlletes guanyadores s’anunciaran el diumenge a les 1/4 de 4 de la tarda, just abans de l’entrega de premis als equips campions.