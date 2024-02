Els atletes berguedans ja disposen d'una pista d'atletisme. S'ubica a Gironella, a la zona esportiva on hi ha el camp de futbol, la piscina i el pavelló, entre altres equipaments esportius. Es tracta d'una pista de 200 metres, una recta de 100 metres i està feta de sauló compactat. També disposa d’una tanca de fusta per protegir-la i d’un camí circular de 333 metres per a l’escalfament i enllumenat.

La nova pista d'atletisme de Gironella és la primera del Berguedà i cobreix una mancança que hi havia fins ara. La instal·lació era una reivindicació històrica dels esportistes de la comarca, que no disposaven d’un espai adequat per practicar aquesta disciplina. Aquest nou equipament estarà obert a tots els atletes en l’àmbit professional o amateur. L’ús de la pista serà gratuït i només es pagarà per l’ús de la llum, 0,50 euros/hora, quan la llum sigui necessària per a la pràctica esportiva.

Impulsar l'atletisme

L’acte d’inauguració s'ha fet aquest dijous i ha comptat amb la presència de regidors del consistori gironellenc encapçalats pel seu alcalde, David Font; el president i conseller d’Esports del Berguedà, Ramon Caballé; Abel Garcia, assessor d’esports de la Diputació de Barcelona; Mercè Rosich i representants de diferents clubs i entitats esportives de la comarca. Tots ells han coincidit a destacar la importància d’aquesta pista per impulsar l’atletisme al Berguedà i oferir una nova opció de pràctica esportiva i de salut a la ciutadania. Després de l’estrena oficial s’han dut a terme una sessió esportiva en la qual hi han participat infants i joves de la comarca.

En aquesta primera fase, la pista és de sauló (de terra), però es podrà modificar en una segona fase amb un paviment esportiu (tartan). El Consell Comarcal del Berguedà ha cofinançat aquesta actuació a través d’una ajuda del Programa General d’Inversions (PGI) i hi aporta 60.000 euros amb una ajuda de la Diputació de Barcelona. Per la seva banda, l’Ajuntament de Gironella, més enllà de cofinançar la pista per un import de 55.409 euros, ha assumit el cost d’incorporar-hi un salt de longitud i pista de llançament per un import de 21.245 euros per poder disposar d’un equipament més complet per a la pràctica de diverses proves d’atletisme.

Ús gratuït amb reserva

Tot i que es pot utilitzar gratuïtament, cal reservar per poder-ne fer ús. Les reserves es fan a través de la pàgina web gironella.reservaplay.cat o de l’app de Reservaplay (disponible per iOS i Android). Les reserves tenen una durada mínima de 30 minuts i màxima de 2 hores. Un cop feta la reserva s’obtindrà un codi d’accés que s’haurà d’introduir al teclat ubicat a l’accés principal a la instal·lació.

L'Horari d’estiu (abril, maig, juny, juliol, agost i setembre) és de 7 h a 23 h. I l'horari d’hivern (octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març) de 7 h 22 h.