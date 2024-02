La nova estació de busos de Gironella entrarà en funcionament aquest divendres, 23 de febrer. L'ha inaugurat aquest dijous la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, que hi ha arribat en un autobús que ha sortit des de l'Ajuntament de Gironella, acompanyada de l'alcalde de Gironella, David Font; del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas; del director d’Infraestructures de Mobilitat, David Prat; i, entre altres, de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Montse Barniol.

L'estació o parada central permet millorar la qualitat del servei i promoure l’ús del transport públic. Ubicada a l’Avinguda de Catalunya, disposa de quatre andanes, de manera que fins a quatre autobusos hi poden accedir simultàniament.

L’obra ha comportat la reurbanització de tot l'àmbit, amb la creació d'un vial paral·lel a l'avinguda i una nova vorera que serveix de separació entre la zona d'aturada de busos i l'avinguda. En les noves voreres s'han habilitat zones enjardinades delimitades amb xapa d’acer. La part de jardineria no s'adequarà fins que la situació de sequera ho permeti.

A la zona d'aturada d'autobusos, s’han instal·lat dues pèrgoles d'estructura metàl·lica d’acer per crear zones d'ombra i donar protecció als vianants i passatgers en cas de pluja. A més, s’ha construït una marquesina, amb una estructura d'acer i un tancament envidrat, com espai per a l’espera de les persones usuàries.

També s'ha col·locat una pantalla informativa amb els horaris i les línies de busos. S'ha renovat l'enllumenat de l'àmbit de la nova parada i s'hi han instal·lat càmeres de seguretat.

Altres prestacions de l'estació de busos de Gironella són que disposa de carregadors per a telèfons mòbils, aparcament per a bicicletes, aparcament amb carregadors per a patinets elèctrics.

"És un dia especial"

L'alcalde de Gironella, David Font, ha aplaudit que Gironella pugui gaudir d'una estació de busos d'aquestes característiques: "És una infraestructura moderna, segura i que ha de servir per fomentar el transport públic en detriment del vehicle privat". Segons la Generalitat, es preveu que registri més de 75.000 usuaris cada any.

Durant l'acte d'inauguració, David Font ha assenyalat que és un dels dies importants, pel que fa a la inauguració de projectes: "Un va ser el 2015 amb la inauguració de la biblioteca municipal, i l'altre és aquest 2024 amb l'estrena d'una estació d'autobusos que permet facilitar i garantir una mobilitat pública a tota la ciutadania".

Segons David Font, "arribar fins aquí no ha estat un camí fàcil, hem hagut de picar molta pedra, però ho hem aconseguit, per això és un dia important i especial, ens sentim orgullosos d'haver aconseguit una estació molt ben equipada en un indret que també ha permès finalitzar una integració urbana". I a més, ha recordat, en un indret simbòlic: "A l'espai on fins fa cinquanta anys passava el carrilet i s'hi aturava".

Gironella, segons paraules del mateix alcalde, hauria de servir d'exemple per aconseguir altres infraestructures en l'àmbit de la mobilitat a la comarca: "Que els altres punts de la comarca que requereixen d'aquestes inversions tinguin la capacitat, la paciència i la resiliència de tirar endavant aquests projectes tan necessaris".

D'altra banda, ha reivindicat que no n'hi ha prou amb una bona infraestructura sinó que també cal "més freqüència, més itineraris i poder disposar de la integració tarifària, que sabem que s'hi està treballant, però el Berguedà en pot quedar fora". La consellera de Territori Ester Capella ha respost a David Font dient que posaran fil a l'agulla "per intentar donar resposta a la demanda".

En la seva intervenció, Ester Capella, ha remarcat que la nova estació de Gironella "representa una millora notable en la prestació del servei d’autobús i la comoditat de les persones usuàries", i ha emmarcat la nova instal·lació en les polítiques del Govern "per fer arribar un transport públic de qualitat arreu del país, i amb una oferta que s’adeqüi a les necessitats de cada indret".

La consellera ha subratllat que "el transport públic és clau per a garantir un dret que és bàsic i essencial, que és el dret a la mobilitat, a l’accessibilitat i en un context de grans reptes, els reptes ambientals i també els energètics". I, en aquest sentit, "el transport en autobús és una de les peces fonamentals de l’oferta de transport públic".

L’obra ha tingut un pressupost de 835.000 euros i ha comptat amb finançament del fons Next Generation. Es va iniciar el setembre del 2023 i s'ha enllestit aquest febrer, a càrrec de l'empresa berguedana ServiObres Queralt.

Les línies de bus

Les línies d’autobusos que circulen pel municipi són la L0393 que uneix la Farga de Moles amb Barcelona; la L0414 que uneix La Pobla de Lillet i Cambrils; la L0462 que uneix Llívia i Barcelona; la L1596 que uneix Prats de Lluçanès i Berga; la L0225 que uneix La Pobla de Lillet i Barcelona; i la L0157 que uneix Gironella i Berga. A banda, també hi ha les línies de transport a demanda que uneixen, respectivament, Montclar i la Quar amb Gironella.